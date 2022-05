„Îi urez să îi dea Dumnezeu sănătate!” Mioara Velicu, prima reacție după afirmațiile lui Gheorghe Turda cu privire la pensionare | EXCLUSIV

In articol:

Mioara Velicu declara, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D că Gheorghe Turda i-ar fi grăbit pensionarea la Ansamblul Ciocârlia.

Celebra interpretă de muzică populară a vorbit despre momentele petrecute în trecut, iar artistul a avut, la rândul său, o reacție.

Gheorghe Turda s-a apărat și a adus, la rândul său, o serie de acuzații la adresa interpretei de muzică populară. Acesta susținea că artista nu se prezenta la program, dar și că s-ar fi folosite de colegii de breaslă.

Cum a reacționat Mioara Velicu la acuzațiile lui Gheorghe Turda

Jurnaliștii WOWbiz.ro au contactat-o pe îndrăgita interpretă de muzică populară și au discutat cu privire la afirmațiile cui Gheorghe Turda. Artista a fost diplomată și sinceră în ceea ce privește controversele iscate recent și îi dorește cântărețului de muzică populară să „cânte la cât mai multe concerte și să se întâlnească la spectacole”.

Citeste si: Mioara Velicu, Doamna cântecului popular moldovenesc, invitată duminică, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”

„Îi urez sănătate și să îi dea Dumnezeu cântări cât mai multe. Să meargă și să mă întâlnesc cu el în toate spectacolele și să îl aplaud eu pentru succesul pe care îl are”, a spus Mioara Velicu pentru WOWbiz.ro.

În ceea ce privește proiectele sale, Mioara Velicu se bucură de concerte și mai ales de vocea cu care a fost înzestrată. Îndrăgita cântăreața spune că îi mulțumește mereu lui Dumnezeu pentru darul pe care l-a primit.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu am spectacole, petreceri private, să îmi ajute Dumnezeu să le pot onora pe toate, să îmi dea sănătate și să îmi lase Dumnezeu vocea pentru că pe unde mă duc cânt numai live”, le-a povestit Mioara Velicu jurnaliștilor de la WOWbiz.

Citeste si: Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, prima reacție după ce s-a născut frățiorul său. Ce i-a transmis lui Liam- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Gheorghe Turda, acuzații la adresa Mioarei Velicu

Gheorghe Turda [Sursa foto: Facebook]

Gheorghe Turda a lansat un val de acuzații la adresa Mioarei Velicu, după ce subiectul pensionării a fost discutat în emisiunea de la Kanal D. Celebrul interpret de muzică populară susține că Doamna Mioara Velicu, de fapt, nu își dorea să vină la muncă conform programului și spune că el nu a avut nimic de a-face cu pensionarea dânsei.

„Este o mincinoasă! Minte cu nerușinare, tovarășa Velicu. Ea a trebuit să plece din Ansamblul Ciocârlia, pentru că cererea ei nu a fost aprobată din minister… Eu eram o rotiță mică pe vremea aceea. A lins toate clanțele la minister.

Dar eu, dimpotrivă, nu i-am aprobat cererea de retragere și ea a recunoscut acest lucru și că a plecat în Teleorman la Liviu Vasilică, unde a stat câteva luni. A vrut să fie vedetă, fără să vină la program. Nu putea fi ca Maria Ciobanu, Irina Loghin, Angela Moldovan sau Ion Cristoreanu!

Citeste si: Mioara Velicu s-a opus relației dintre Liviu Vârciu și nepoata sa: "Era nepotrivit, îmi doream altceva pentru nepoata mea". Abia acum a spus motivele

Ea voia program preferențial. Acesta este termenul. Este mincinoasă. De ce? Să fim serioși. Am martori, oameni din Ansamblul Ciocârlia, din vremea aceea”, a declarat Gheorghe Turda pentru Fanatik, referitor la acest subiect.

De la ce a pornit controversa dintre Mioara Velicu și Gheorghe Turda

Mioara Velicu la „40 de întrebări” cu Denise Rifai [Sursa foto: Captură YouTube]

Mioara Velicu a fost invitată în emisiunea „40 de Întrebări” cu Denise Rifai, acolo unde a fost adus în discuție și subiectul pensionării ei. Celebra interpretă de muzică populară a fost întrebată dacă „Gheorghe Turda i-a grăbit pensionarea”.

„Pentru el au contat foarte mult gradele (…) Este un subiect despre care nu aș vrea să vorbesc, pentru că niciodată nu am făcut, altfel făceam telenovelă la televizor.

Nu am vrut să pomenesc de lucrul ăsta. (…) Nu am mai putut rezista să stau acolo, deși el acum a spus că eu m-am dus și m-am rugat de el să mă angajeze din nou.

Nu aș fi făcut sub nicio formă acest lucru, este o minciună de-a lui. (…) Mă adusese într-o stare ca să plec eu fără să îmi spună: plecă! Am ajuns într-o stare foarte gravă și noroc de bărbatul meu care tot timpul mi-a dat o liniște sufletească. Am mers la Ansamblu Burnasul, la Liviu Vasilică, și mi-a fost foarte bine, de acolo am ieșit la pensie”, a spus Mioara Velicu, la Kanal D.

Citeste si: Scandal de proporții în lumea muzicii populare! Gheorghe Turda și Mioara Velicu își aduc acuzații dure: "Minte cu nerușinare!"