Ilinca Vandici, dezvăluiri despre gusturile în materie de bărbați: „Am fost atrasă de o tipologie ușor toxică”

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Moderatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!” a fost invitată de curând la un matinal de radio, în cadrul căruia a vorbit despre primii fiori ai iubirii și despre ce băieți o atrăgeau.

Citeste si: Momente de tensiune în gala „Bravo, ai stil! Celebrities”. Anunțul făcut de Ilinca Vandici la sfârșitul serii

Ilinca Vandici și-a început cariera în televiziune ca prezentator meteo la un cunoscut post de televiziune. Ascensiunea sa în carieră a fost una lină și naturală. Ilinca a cunoscut o notorietate majoră în cadrul emisiunilor „O iubire de-o vară” alături de Liviu Vârciu, „D-Paparazzi”, și, desigur, „Bravo, ai stil!”. Frumoasa prezentatoare a cochetat și cu actoria, jucând un rol în telenovela „Narcisa Sălbatică” în 2011.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului „Bravo, ai stil!” [Sursa foto: Instagram]

Ilinca Vandici, detalii despre viața cu băiețelul său Zian!

Prezentatoarea „Bravo, ai stil!” este o mămică și o soție împlinită. Aceasta este foarte atentă cu băiețelul său Zian, în vârstă de 4 ani, încercând să îi ofere toată atenția și iubirea din lume, după cum a mărturisit în

ediția a 10-a a emisiunii „În Oglindă”. „Eu în prima parte a zilei, cât el este la grădiniță, îmi rezolv toate problemele, iar din momentul în care l-am luat de la grădiniță eu stau cu Zian!”.

Citeste si: Din ce face avere Andrei Neacșu, soțul Ilincăi Vandici. Cei doi au împreună un băiețel

Ce tipologie de bărbați îi plăceau Ilincăi Vandici și cine a fost prima sa iubire!

Ilinca Vandici a fost invitată de curând la un matinal de radio, în cadrul căruia a dezvăluit cine a fost prima sa iubire și ce băieți o atrăgeau. „M-am îndrăgostit în clasa a doua, de colegul meu de clasă. Îl chema Vlad Roman. Și a ținut până undeva în clasa a șaptea când am avut practic primul meu iubit. Eram la o petrecere, într-o vară, am văzut un băiat care era cu vreo cinci ani mai mare decât mine și era gen bad boy. Lungă perioadă din viața mea am fost atrasă de o tipologie ușor toxică”, a spus frumoasa moderatoare.

Aceasta a mai adăugat că acum lucrurile stau altfel și că se simte foarte bine cu viața pe care o trăiește. „Dragoste pentru mine înseamnă fix ce am eu în acest moment acasă. Relația aceea super închegată în care suntem și prieteni, dar suntem și amanți, suntem și colegi, dar suntem și părinți.”