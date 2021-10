Ilinca Vandici, mesaj pentru Victor Slav! Prima reacție după ce a înlocuit-o la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „M-ai ajutat și...”

In articol:

Ilinca Vandici va lipsi o scurtă perioadă de timp din rolul de prezentatoare de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Din cauza unor probleme de sănătate, vedeta a fost înlocuită de Victor Slav. Începând de joi seara, 14 octombrie, Victor Slav va apărea pe micile ecrane, în platoul celebrului show de modă.

Ilinca Vandici a primit foarte multe mesaje din partea fanilor, care s-au îngrijorat cu privire la starea ei de sănătate. Îndrăgita prezentatoare tv a vorbit pe pagina ei de Instagram despre motivul absenței din emisiunea ei de suflet, cât și despre venirea lui Victor Slav în postura de prezentator. Vedeta este sigură că se va descurca de minune și așteaptă să îl urmărească în această seară de la 22:30. Mai mult decât atât, Ilinca Vandici a anunțat că urmează să se întoarcă de săptămâna viitoare din nou în platoul de filmare.

„Sunteți maxim de drăguți și vă iubesc mult! Știți deja asta! Sunt ok, am avut într-adevăr ceva probleme de sănătate și nu am putut să fiu prezentă câteva zile bune la filmări. S-au filmat câteva ediții în lipsa mea, însă Victor a fost acolo și a făcut față cu brio! Colegii mei l-au susținut foarte tare. Totul s-a desfășurat normal, normal fără mine, dar normal. Sunt foarte bine acum. Abia aștept să revin la filmări, cred că săptămâna viitoare o să revin.

Sunt bine, asta e important. Diseară de la 22:30 sunt cu ochii pe Victor să văd ce face, dar sunt sigură că s-a descurcat absolut excepțional. Vreau să îți mulțumesc din suflet, Victor, pentru că m-ai ajutat și ai fost acolo la nevoie. Asta înseamnă prietenia și colegialitatea adevărată. Săptămâna asta și săptămâna viitoare vă întâlniți cu Victor și cu toată gașca nebună și frumoasă de la „Bravo, ai stil”. După aceea revim și eu cu forțe proaspete, cu brațele deschise și sănătoasă tun”, a decclarat Ilinca Vandici, la Instastory.

Ilinca Vandici, la Instastory [Sursa foto: Captura Video]

Victor Slav, primele declarații despre rolul de prezentator la “Bravo, ai stil! Celebrities”!

Pentru câteva ediții, Victor Slav îi va ține locul Ilinci Vandici la „Bravo, ai stil! Celebrities”. El a mărturisit că speră să se apropie de întâlțimea așteptărilor prezentatoarei tv. Victor Slav a mai facut parte din echipa show-ului, fiind una dintre cele trei vedete din “Brigada sexy”, alaturi de Alex Velea si Bogdan Vladau.

„Am mai facut parte din acest proiect, este un show minunat, de aceasta data va trebui sa fiu la inaltimea asteptarilor Ilincai Vandici, care este perfecta in rolul ei.

O admir pentru eleganta, profesionalism, pentru modul relexat si cuceritor in care stie sa fie la carma acestei emisiuni atat de complexe”, a spus Victor Slav.