Ilinca Vandici spune adio filtrelor! Mesajul impresionant transmis de celebra prezentatoare tv: „Femeile trăiesc sub o presiune imensă pusă de societate”

Ilinca Vandici a renunțat la filtrele de înfrumusețare [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunsocute prezentatoare tv. Vedeta s-a săturat de imaginea eronată care s-a creat asupra frumuseții în mediul online. Prezentatoarea competiției „Bravo, ai silt!” a transmis un mesal important pe rețelele de socializare, în care a anunțat că va renunța la filtre, pe care le consideră niște capcane. Frumoasa vedetă a mărturisit că a avut momente în care și-a pierdut încrederea de sine.

„Realitate vs Instagram...➡️ Traim în era în care înca de mici, fetele și femeile trăiesc sub o presiune imensa pusa de societate, povara de "a fi frumoasa". Am început sa ne raportam de la varste tot mai fragede la frumusețea pe care o vedem la TV, pe rețele de socializare sau în reviste. În prezent, rar mai este încurajată naturalețea și frumusețea autentica și tot mai des suntem determinante sa ne aliniem "frumuseții la indigo" și sa apelam la filtre, aplicații de editat poze și la operații estetice pentru ca asa vedem la toate femeile care sunt declarate tipare ale frumuseții. Și eu am căzut în capcana aceasta și am ajuns în punctul în care nu m-am mai considerat frumoasa pentru ca nu arătam într-un anume fel și mi-am pierdut încrederea în sine. M-am găsit pe mine în punctul în care am stat sa caut filtrul potrivit pentru a face un story, pentru ca nu îmi mai plăcea cum arătam în realitate. Sunt convinsa ca nu sunt singura!”, a declarat Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici, mesaj important pentru adolescenții absorbiți în lumea filtrelor: „Normalitatea înseamnă să fii TU!”

Vedeta a mărturisit că multe dintre filtre creează o imagine falsă a frumuseții și nu reprezintă frumosul sau normalitatea: „Aceste filtre și aplicații sunt cea mai mare capcana, iti schimba fizionomia atât de tare încât la un moment dat crezi ca de fapt aia e normalitatea. Nu, normalitatea nu înseamnă nimic din toate acestea, normalitatea inseamna filtrul acela pe care îl vedem la persoanele pe care le urmărim în online, normalitatea nu înseamnă poza a doua de mai sus sau zecile de minute pierdute pe editatul fiecărei fotografii pe care o postam. Normalitatea înseamnă să fii TU!”.

Ilinca Vandici, în platoul competiției „Bravo, ai stil! Celebrities”[Sursa foto: Instagram]

Începând de astăzi, Ilinca Vandici a mărturisit că va renunța la filtre. În lumea în care social media domină, fetele sunt mult mai predispuse să-și piardă încrederea în sine, însă un filtru nu poate masca asta la nesfârșit. Celebra prezentatoare tv susține că experiențele și naturalețea fac oamenii cu adevărat frumoși.

„Sa fii frumoasa și sa ai încredere în tine așa cum ești, chiar dacă ai astăzi cearcăne de la noaptea nedormita sau riduri ce își spun povestea experiențelor prin care ai trecut. Haideti sa dam un exemplu adolescenților care iau contact cu lumea asta virtuală și sa le arătam ca sunt frumoși în felul lor. Fetele sa aibă din ce in ce mai multa încredere sa iasă pe strada nemachiate, sa se considere frumoase și dacă nu au 90-60-90 și sa se iubească asa cum sunt. Haideti sa ne iubim pe noi înșine asa cum suntem, cu imperfecțiunile noastre, fără filtre și aplicații! Eu încep de azi! Voi???”, a încheiat Ilinca Vandici, prezentatoarea competiției „Bravo, ai stil! Celebrities”.