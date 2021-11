Imagine absolut emoționantă cu Oana și Viorel Lis de pe patul de spital! Cei doi soți sunt internați cu COVID: „La bine și la greu”

In articol:

Viorel și Oana Lis trec printr-o perioadă destul de delicată după ce au fost diagnosticați cu COVID-19. Pentru că nu au vrut ca starea lor de sănătate să se agraveze, au decis să se interneze la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, pentru a fi în permanență sub supravegherea medicilor.

Cei doi se simt destul de bine, din fericire, însă situația nu este deloc ușoară. Oana Lis trăiește cu teama că oricând soțul ei ar putea păți ceva, căci Viorel mai are și alte boli de care suferă. Touși, se susțin unul pe celălalt și nu stau departe nici la greu, căci doar așa au jurat în fața altarului.

În urmă cu doar o oră, Oana Lis a postat pe rețelele de socializare o imagine în care ea și soțul ei se țin strâns de mână și a așternut și câteva cuvinte. Vedeta i-a făcut o declarație de dragoste soțului ei chiar de pe patul de spital și a dezvăluit că se ține de promisiune și că indiferent de situație vor fi împreună.

„Împreună. La bine și la greu. Cum am stabilit. Noi doi. Pardon, noi trei, noi doi si covidul!”😉, a scris Oana Lis pe rețelele de socializare în urmă cu doar câteva momente.

Oana Lis, primele declarații după ce ea și Viorel s-au infectat cu coronavirus

Aceasta a dezvăluit că Viorel Lis a dezvoltat o formă medie de COVID-19 și că nu a avut nevoie să fie intubat.

Oana este convinsă că ea și fostul edil vor trece cu bine peste această încercare.

„Am luat și noi beleaua, nu știu de unde, cum s-a întâmplat. Eu am avut simptome, iar când a început să aibă și Viorel nu mai puteam să am grijă și de el și de mine, așa că am mers la spital. Nu avem o formă foarte gravă, suntem vaccinați. Au trecut de la doza 2 vreo 7 luni, trebuia să facem și doza 3. Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată

El e o persoană cu risc, dar este la salon, ia tratament, eu sunt super fericită că avem loc în spital. 78 de ani are. Nu este intubat. Este o formă medie zic eu, nu sunt medic și nu știu, dar este o persoană cu risc.

Trebuie să avem grijă cu diabetul. Avem simptome amândoi, trebuia să mergem la spital, nu puteam să stăm acasă. Cu greu am ajuns la spital, Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă. Suntem împreună în această situație. Vreau să ne facem bine, e tot ce îmi doresc. Covid-ul are aproape 2 ani, Viorel are 78, trebuie să îl bată Viorel ”, a declarat Oana Lis, în cadrul unei emisiuni TV.