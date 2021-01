Imagini de colecție! Ilie Năstase își bea cafeaua de dimineață alături de fiul lui Ion Țiriac!

Ilie Năstase și Ion Țiriac sunt prieteni de o viață, au fost coechipieri pe terenul de tenis în urmă cu aproape 50 de ani.

Acum, Ilie Năstase și Ion Țiriac sunt buni prieteni. Însă Ilie Năstase, e în relații foarte bune și cu fiul lui Ion Țiriac, Ion Ion Țiriac.

Ilie Năstase și fiul lui Ion Țiriac au fost surprinși la o cafea într-una din clădirile lui Tiriac. S-a întâmplat în vlogul pe care Selly l-a filmat cu Codin Maticiuc și Alina Eremia înainte de Crăciun, atunci când toți trei s-au dus la colindat bogații României. (Citeste si Cat de invidios e Ilie Nastase pe bogatia lui Ion Tiriac )

Dacă Ilie Năstase era îmbrăcat, ca de obicei la 4 ace, elegant, în costum, Ion Ion Țiriac era îmbrăcat în trening. După ce au fost colindat de Selly, Codin și Alina Eremia, Ion Ion Țiriac a mărtusrisit că-l știe pe vlogger, pe care-l urmărește din când în când, iar pe Codin l-a felicitat pentru proiectele sale umanitare. Nu știm însă câți bani le-au dat ”colindătorilor” cei doi băgătași.

Ilie Năstase și Ion Țiriac, prieteni de-o viață

Ilie Năstase și Ion Țiriac nu au fost totdeauna bogați . De altfel, Ilie Năstase a povestit de multe ori cât de mult se chinuiau în turneele la care participau. ”Țiriac spune mereu: Ilie a dormit mai mult cu mine decât cu toate cele cinci neveste…Noi am plecat de la zero! Ne luam conserve cu noi la turnee ca să ne putem hrăni, am dormit și pe plajă în Italia. Am luat-o de jos de tot. Și ca să ajungi să ai avioanele tale private, să mai și pilotezi, când ție îți era frică… Țin minte că mergeam cu el în SUA și spunea să îl țin de mână în avion, îi era frică. Și acum, la 81 de ani, să ajungi să pilotezi un avion privat, e ceva incredibil”, povestea Ilie Năstase despre Ion Țiriac.

Ion Ion Țiriac se iubește cu tenismena Sorana Carstea

Ion Ion Tiriac are 44 de ani și s-a iubit cu unele dintre cele mai frumoase românce. Divorțat ăn urmă cu vreo trei ani de Ileana Lazariuc, cu care are doi băieți, Ion Ion Țiriac a fost văzut mereu alături de tensimena Sorana Cârstea. Există chiar zvonuri că ei ar fi chiar logodiți. ”Sorana are un inel superb pe deget de câteva luni. Este foarte discretă atunci când vine vorba despre viața ei, însă apropiații știu că este un inel de logodnă primit de la Ion Ion. Decizia de a forma o familie nu este una luată în grabă, ci gândită foarte bine de amândoi”, au spus niapropiați ai celor doi în urmă cu ceva timp, potrivit impact.ro. (VEZI mai multe amanunte AICI )