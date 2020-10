Liviu Vârciu și-a botezat astăzi băiețelul [Sursa foto: Captură video spynews.ro]

Sâmbătă, 3 octombrie, Liviu Vârciu împreună cu iubita lui și-au bătezat băiețelul. Evenimentul a fost unul restrâns și departe de ochii curioșilor.

Liviu Vârciu și-a botezat astăzi băiețelul

Fericire mare în familia Vârciu. Astăzi are loc unul dintre cele mai importante și frumoase evenimente din viața actorului. El și Anda Călin și-au botezat cel de-al doilea copil la biserică. Liviu a ales să poarte în ziua cea mare un costum gri, iar la ochi și-a accesorizat o pereche de ochelari de soare.

În imaginile surprinse de spynews se poate observa că și frumoasa lui iubită, Anda Călin, a fost la înălțime. Pentru eveniment, ea a ales să îmbrace un costum crem la care a accesorizat și ea o pereche de ochelari. La biserică, fericitul cuplu s-a prezentat cu doar câțiva invitați, dar și cu primul lor copil, fetița care chiar în urmă cu doar câteva zile a fost sărbătorită cu mare fast.

Anda Călin, iubita lui Liviu Vârciu[Sursa foto: Captură video spynews.ro]

Liviu Vârciu, în culmea fericirii

Actorul a făcut și primele declarații la iețirea din biserică, după ce micuțul a fost botezat. El a spus, pentru sursa citată, că a ales să se bucure de acest moment doar cu persoanele apropiate.

„A fost un eveniment privat, doar în famile. Suntem în pandemie, nu avem voie să fim foarte mulți, tocmai de asta a fost doar familia mea și cam atât. A fost bine, gata, avem un creștin acasă, vă mulțumesc, vă pup cu mare drag și aveți grijă de voi. Si faceți copii, mă”, , a spus Liviu.

După slujba religioasă, părinții și invitații lor vor sărbători, tot restrâns, creștinarea băiețelului.

Liviu Vârciu, declarații emoționante despre copii

Liviu Vârciu este un bărbat împlinit! Are o fată din prima căsătorie pe nume Carmina care are deja 18 ani și este cea mai bună prietenă a lui, și mai are și o fată și un băiat dăruiți de Anda Călin.

Liviu Vârciu spune că este mulțumit de cei trei copii pe care îi are și a ținut să precizeze că nu-și mai dorește un al patrulea copil. La petrecerea de patru anișori ai fetiței sale, Anastasia, Liviu Vârciu a făcut declarații emoționante despre soția și copiii lui. „Nu mai vreau, dar de vrut am vrut. Adică nu mai vrem copii, asta vrem să vă spunem. Am zis că doi sunt de ajuns. Mi-a dăruit această superbitate de femeie și băiat și fată, exact ce mi-am dorit. Și cam asta e", spunea Liviu Vârciu în cadrul unui interviu pentru o emisiune tv.

