Cu toate acestea, vara trecută, pe când Culiță Sterp era liber, burlac, Plușica de la ”Puterea Dragostei” și cântărețul se distrau de minune și, la filmările unui videoclip de-al fostului soț al lui Carmen de la Sălciua, s-a ”legat” relația lor.

Mai exact, aflați printre prieteni, la filmările unui clip, Culiță Sterp și Plușica și-au dat seama că se plac, la petrecerea care avea loc acolo. Astfel, la un moment dat, chiar dacă scenariul clipului nu era astfel construit, Culiță Sterp s-a repezit la Plușica de la ”Puterea Dragostei” și, dovedindu-și forța, a ridicat-o pe umerii săi și a început să danseze cu ea în spinare. Mai mult, pentru că Plușica de la ”Puterea Dragostei” părea să îi placă să îl călărească pe Culiță Sterp, dezmățul a continuat în aceeași notă și, normal, au început să curgă și tot felul de licori bahice.

Doar că, în entuziasmul momentului, cineva a tras-o de bluză pe frumoasa concurentă și, cum Plușica de la ”Puterea Dragostei” avea o sticlă de bere în mână în timp ce îl călărea pe Culiță Sterp, a fost la un pas de un accident, doar inspirația artistului care s-a pus în genunchi reușind să o salveze pe focoasa blondină să nu cadă de la înălțime. Dar, totodată, acela a și fost momentul în care între ei s-a legat ceva. ”Culiță și Plușica atunci și-au dat seama că se plac cu adevărat, iar ea a început să îl viziteze din ce în ce mai des pe el, acasă. S-au distrat la petrecerea de la filmări, s-au plăcut și și-au dat seama că se potrivesc, dar, apoi, el s-a împăcat cu Carmen de la Sălciua și de relația lor s-a ales praful”, ne-a spus o apropiată de-ale celor doi.

Plușica de la ”Puterea Dragostei” și Culiță Sterp s-au iubit câteva luni

”Între Culiță Sterp și Plușica de la ”Puterea Dragostei” a fost întotdeauna... ceva. Adică, de când, din vară, se plăceau enorm și au devenit foarte apropiați, până când Culiță s-a împăcat cu Carmen de la Sălciua, cei doi se vedeau regulat și se întâlneau în secret. Plușica voia să își asume relația, ținea foarte mult la Culiță Sterp, dar el nu a acceptat să se afișeze, oficial, cu ea. Motivul nu l-au spus niciodată răspicat, dar cel mai probabil Culiță Sterp nu voia să se afișeze cu Plușica pentru că știa că e mai rentabil pentru el, ca și cântăreț, să pară burlac, succesul lui fiind unul în care conta această idee”, ne-a spus un apropiat de-al cuplului pe care l-ar fi format Plușica de la ”Puterea Dragostei” cu Culiță Sterp.

De altfel, la un moment dat, Plușica de la ”Puterea Dragostei” a explicat, voalat, că între ea și artist au fost foarte multe momente frumoase. ”Toată lumea a vorbit despre subiectul ăsta! Eu și Culiță... ne-am cunoscut mai bine, ca să zic așa. Am încercat să necunoaștem, dar, până la urmă, am ajuns la concluzia că nu poate fi nimic mai mult între doi decât o prietenie și am lăsat-o așa cum a fost. A fost foarte frumos ce a fost... Eu îl respect în continuare foarte mult, pentru că este un om deosebit și mă bucur că am rămas prieteni... Nici nu aveam de ce să nu rămânem prieteni, nu ne-am certat. Am încercat, am vorbit mai mult, dar...”, a spus Plușica de la ”Puterea Dragostei”, zâmbind tristă, probabil cuprinsă de nostalgia respectivelor momente.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, divorț cu scandal și împăcare discretă

După ce au apărut primele imagini de la ziua de naștere, de anul trecut, ale frumoasei Carmen de la Sălciua, publicate în exclusivitate de WOWbiz.ro, în care Culiță Sterp părea să fie amfitrionul petrecerii, cei doi au refuzat să comenteze relația pe care o au timp de câteva săptămâni. Într-un final, după îndelungi negocieri, cei doi au recunoscut că sunt împreună. De altfel, au aflat reporterii WOWbiz.ro, între Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua se purtau discuții, pe ascuns, cu câteva săptămâni înainte ca relația lor să se concretizeze.

ne-a spus, în exclusivitate, o persoană apropiată din preajma celor doi.

Mai mult decât atât, pentru a o convinge pe Carmen de la Sălciua de intențiile sale cât se poate de onorabile, Culiță Sterp a făcut și o serie de gesturi care i-au dovedit artistei că nu se joacă. ”A avut grijă să o lase mai moale cu Plușica, să nu se mai vadă cu ea. Carmen a văzut că fostul ei soț nu glumea cu privire la relația pe care și-o dorește cu ea, așa că a început și ea să se schimbe față de Cosmin Isăilă, să răcească treptat relația. Apoi au discutat despre viitorul lor împreună, iar Carmen i-a cerut un lucru cât se poate de simplu lui Culiță: să nu o mai înșele vreodată. Iar el a jurat că nu va mai călca strâmb și a plusat mărturisindu-i că se gândește la o familie mare alături de ea. Carmen, când a auzit de asta, i-a și dat papucii lui Cosmin Isăilă și s-a întors la Culiță. Normal, Culiță a făcut, între timp, toate demersurile pentru a-și liniști familia, mai ales că cei din partea lui au făcut-o praf pe Carmen când era în divorț de el”, ne-a mai spus sursa citată despre ce se petrecea între Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp.