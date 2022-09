Imagini halucinante cu bătaia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Cei doi și-au împărțit palme și pumni în plină stradă

In articol:

Anamria Prodan și Laurențiu Reghcampf au ajuns la poliție după un scandal care s-a terminat cu violență fizică în cursul zilei de ieri. Cei doi foști soți s-au luptat cot la cot în curtea casei lor din Snagov.

Anamaria Prodan susține că fostul soț a intenționat să intre în locuință cu forța, ulterior a apelat la acte de violență, să o împingă și să o amenințe.

Cearta dintre ei a culminat cu o serie de lovituri pe care și le-au încasat unul altuia, impresara menționând că l-a lovit la rândul ei pentru a se apăra.

Ambii au plecat de la Secția de Poliție cu ordin de protecție. Laurențiu Reghecampf l-ar fi agresat inclusiv pe șoferul impresarei. După acest episod violent, impresara a declarat că se teme și mai mult acum pentru viața ei.

„Dacă este o persoană publică este apărată de unii sau de alţii, pentru că legea nu îşi face cum ar trebui treaba. Că dacă se întâmpla lucrul ăsta când am făcut prima plângere, că ne temem pentru viaţa noastră nu ajungeam să vină Laurenţiu Reghecampf duhnind a alcool, abia se ţine pe picioare.

Poliţia nu vrea să ia probe de sânge. Toată lumea se uită, zâmbește că noi locuim în Snagov şi suntem celebrități.

Același poliţist mi-a luat mie declaraţie când la fel a venit peste noi în casă, când la fel a venit în stare de ebrietate cum este şi acum, o să-l vedeţi cum arată. Nu se poate să stăm să vină să ne omoare în casă şi să vină poliţia să îşi dea seama pe urmă că au greșit că nu a luat prima data măsuri. Ne-a înjurat, ne-a amenința că ne omoară", a declarat Anamaria Prodan după audieri, potrivit Antena 3.

Anamaria Prodan: „Ne amenința cu pușcăria”

Anamaria Prodan susține că a primit amenințări pe bandă rulantă din partea lui Laurențiu Reghecmapf, dintre cele mai grave. Nu doar ea a fost vizată, ci și toți cei care sunt împotriva lui și a actualei sale partenere de viață. Aseară, discuțiile aprinse dintre cei doi au degenerat, ajungându-se la o luptă între cei doi foști soți.

„Faptul ca Laurențiu Reghecampf a ajuns pana in momentul in care vine acasă si ne amenința cu pușcăria, ca ne deschide dosare penale... Ca ma baga in pușcărie.(...) Ca o sa ma facă zob, ca o sa-mi distrugă imaginea. Ca deja ne-a pregătit si mie, si lui Rizea si tuturor celor care suntem împotriva amantei lui si împotriva lui ca ne-a pregătit niște nenorociri cumplite care o sa ni se întâmple, ca o sa ne omoare si o sa ne bage in portbagaj pe toți alături de oamenii lui puternici”, a declarat Anamaria Prodan, conform realitateasportiva.net.