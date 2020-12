Imagini in exclusivitate! Cum arată coroana învingătoarei “Bravo, ai stil! Celebrities”

In aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D, cele sase celebritati dau ultima batalie stilistica pentru marele titlu si premiul mult razvnit. La un an de la debutul celui de-al saselea sezon al emisiunii “Bravo, ai stil! Celeberities”, iata ca povestea ajunge la final.

In articol:

Sase celebritati vor da ultima batalie stilistica pentru a fi incoronata Cea mai stilata celebritate din Romania. Unica castigatoare va fi aleasa in aceasta seara, in direct, prin vot sms, aleasa de catre telespectatori; aceasta va intra in posesia premiului de 100.000 de lei, titlului mult asteptat, dar si coronita mult ravnita.

Coroana învingătoarei “Bravo, ai stil! Celebrities”

Cum arată coroana învingătoarei “Bravo, ai stil! Celebrities”

Coronita, care va fi asezata pe capul castigatoarei, este una cu greutate; bijuteria, razvnita de cele sase finaliste, a fost lucrata manual si este placata cu pietre semipretioase, o adevarata capodopera, demna de o celebritate cu stil.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00 deznodamantul show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”!

Castigatoarea „Bravo, ai stil! Celebrities” 2020. Cum se voteaza

Miercuri, 9 decembrie, se da startul unei saptamani pline de emotii. Sase concurente s-au calificat pentru semifinala concursului de stil si sunt pregatite de confruntarea din gala de sambata seara.Theo Rose, Alexandra Ungureanu, Andreea Tonciu, Cristina Siscanu, Deea Codrea si Oana Radu au avut o evolutie senzationala in competitie si merita sa fie in top sase cele mai stilate femei din Romania.

Totusi, una singura va castiga „Bravo, ai stil! Celebrities” 2020. Toate vedetele din competitie pleaca cu aceeasi sansa la castigarea marelui premiu. Decizia este la mana publicului, care isi poate sustine favorita prin vot.