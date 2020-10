De curând, Bianca Sârbu și soțul ei, Bogdan, au pus un pariu... Iar miza pariului a fost una cât se poate de serioasă, mai ales că a implicat un sacrificiu serios din partea luiu.

In articol:

”Am pus un pariu! Nu pot să spun ce a fost la mijloc, e ”interzis” minorilor, dar pot să spun că l-am pierdut”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Bogdan. Și, cum încă lipsa lui de experiență într-ale căsniciei nu l-a învățat că niciodată nu trebuie să se pună cu consoarta, Bogdan s-a trezit că este nevoit să onoreze pariul. ȘI, cum Bianca Sârbu știe cum să ”joace ”la intimidare pentru a fi sigură cîă nu va mai fi contrazisă și nici nu va mai ajunge în fața vreunui pariu, i-a explicat ce trebyuie să facă. ȘI, Bogdan... a făcut.

Citeste si: Coșmar la metrou. Bătaie între huligani și jandarmi. Călătorii au fugit disperați. VIDEO - evz.ro

Mai exact, Bogdan a fost nevoit să se tundă, singur, cu mașina de tuns, cât se scurt cu putință, lucru pe care, așa cum ne-a și mărturisit, l-a făcut cu mare durere în suflet. ”Nu mai pun eu pariuri... în veci”, a fost concluzia trasă, semn că Bogdan și-a învățat lecția și că nu se mai pune cu Bianca când vine vorba de ”păreri” diferite.

Bianca Sârbu, impresionată rapid de Bogdan! S-au căsătorit la câteva luni după ce s-au cunoscut

”Știi cu ce m-a dat peste cap? Că m-am și gândit! Cu niște pastile de gât!!! Eram bolnavă și a fost el un fel de ambulanța online, răcisem... De fapt, dacă stau să mă gândesc cu ce m-a cucerit el definitiv e cu ce își dorește fiecare femeie să audă, mai ales când are 40 de ani și mai are doi copii! Că m-a luat de nevastă!!! Put și simplu mi-a spus ”Cred că eu îmi doresc să ne căsătorim, tu vrei?”. A fost ceva foarte natural, și eu eram genul ăla, ”Vai, nu știu”. Și după: YES!!! (...)

Bianca Sarbu e actrita si cantareata

La noi nu a fost ceva cu inelul, dar a fost foarte repede, inelul a venit pe parcurs. Și să știți că în general lucrurile făcute, nu neapărat în grabă, dar atunci când un bărbat știe într-adevăr ce vrea... Și le dau un sfat fetelor, domnișoarelor! Atunci când bărbatul de lângă voi vă spune că nu e pregătit, stai să mai treacă timpul, e clar că nu e ăla!!!”, a povestit, amuzându-se copios, Bianca Sârbu.