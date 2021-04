Imagini incredibile din casa lui Răzvan Botezatu! Video exclusiv

In articol:

Așa că, de curând, s-a apucat și de renovări cât se poate de serioase, Răzvan Botezatu fiind decis să transforme imobilul cu pricina într-un mic palat în care să se simtă, cu adevîrat, acasă.

Citeste si: Răzvan Botezatu, caterincă pe seama Faimoasei Elena Marin de la Survivor România 2021! ”O susțin, dar tot râd”

”Am, totuși, casă acolo, nu stă nimeni în ea de cinci ani. Aici plătesc chirie, nu puțin, și nu mai am loc oricum cu toate produsele pe care trebuie să le vând... Zici că e depozit. Așa că am decis să mă duc acasă, să stau în casa părintească și să îmi derulez afacerea de acolo. Cu banii de chirie o și renovez, deja e șantier acolo, o voi face superbă. ȘI o să am și loc suficient pentru a depozita toate lucrurile de care am nevoie, tot ce vând.

Razvan Botezatu a renuntat la Bucuresti

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Așa că, cel puțin câteva luni, voi locui departe de București. Oricum, să fim serioși, avem autostradă, dacă e nevoie ajung în București în două, trei ore. Iar prietenii îmi vor fi aproape, oricum, ne vom vizita des, reciproc” , ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Citeste si: Răzvan Botezatu, disperat! ”Nu se poate să am atât ghinion, sunt distrus” Video

Iar de curând, Răzvan Botezatu a și terminat de amenajat casa în care va locui și în care, de altfel, își va desfășura afacerea.

, ne-a mai spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu, fericit din cale afară că a reușit să rezolve situația locativă mult mai repede decât s-ar fi așteptat.

Răzvan Botezatu a decis: își face, totuși, și rapelul

Bolnav săptămâni la rândul după ce și-a făcut prima doză din vaccinul Astra Zeneca și nimerind chiar o doză din locul carantinat al respectivului ser, Răzvan Botezatu a decis, totuși, să își facă rapelul. ”Am crezut că leșin. Doar mie mi se putea întâmpla. Ce să mai zic, acum îmi explic de ce mă simt atât de rău, de ce nu îmi trec bubele și de ce este din ce în ce mai rău. Dar, sincer, cât ghinion să am? Îmi tot zic că nu se poate să am atât ghinion, sunt distrus de bubele astea...Dureri de cap, febră, greață, frisoane, somnolență, tot...

Citeste si: Decizie incredibilă luată de Răzvan Botezatu după vaccinare! ”Mi-e frică...”

Sincer, am toate reacțiile adverse posibile, dar știu că, până la urmă, va fi bine. Vreau să fiu protejat, vreau să îmi pot relua viața, cât de cât, așa cum era înainte, iar asta e singura variantă: vaccinarea. O spun și medici, o spun și oameni care știu despre ce vorbesc, ar fi culmea să mă dau eu în spectacol și să zic invers.(...) Mă simt rău, mă simt obosit, toate acesta din cauză că un vaccin nu a fost cum trebuia. Sunt curios cine răspunde pentru toate acestea, sunt curios dacă va ieși cineva să zică că îi pare rău. Și, bănuiesc, nu sunt eu singurul cu probleme. Dar, totuși, voi duce vaccinarea până la capăt, vreau să fiu sigur că nu pățesc ceva din cauza Covid-ului”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.