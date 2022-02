Imagini nemaivăzute cu soțul mort al Marcelei Fota! Filmarea postată de artistă, în ziua în care s-au făcut trei ani de la nuntă

In articol:

În urmă cu mai bine de un an, Marcela Fota primea una dintre cele mai grele lovituri de la viață. Soțul ei, cu care trăia o poveste de iubire de peste 15 ani, a murit subit, lăsând o durere imensă în sufletul ei și al copilului lor.

Marcela Fota a postat imagini cu soțul ei de la nuntă. S-au împlinit trei ani de la eveniment

Bărbatul a suferit un infarct, în timp ce aştepta la rând, într-o instituție publică.

Ieri, 2 februarie, s-au împlinit trei ani de la nunta de vis a interpretei de muzică populară, iar în amintirea acelui eveniment, aceasta a postat câteva fotografii nemaivăzute, dar și un filmuleț cu o fotografie pe care o păstrează în casă, tot de la nuntă.

Durerea pierderii celui care i-a fost sprijin ani la rând nu se va vindeca niciodată în totalitate, dar Marcela Fota încearcă să fie puternică pentru copilul ei.

„Intentia lui a fost sa se casatoreasca odata cu fie-su, dar n-am mai avut eu rabdare. El fiind si foarte aproape de Dumnezeu, daca eu citesc o carte, el cauta in Biblie, si-a dorit foarte mult sa facem acest pas insa nu am gasit momentul potrivit.

Cu un an in urma, in aceeasi zi, a venit cu inelul si am hotarat sa fixam si aceasta data de 2 februarie. Noi nu am facut aceasta nunta ca sa ne convingem de dragostea noastra.”, spunea Marcela, imediat dupa nunta care a avut loc acum 3 ani. Cine și-ar fi imaginat la acea vreme ce avea să se întâmple după foarte puțin timp. Cântăreața a rămas acum doar cu amintirile pe care nu le va uita niciodată.

Cum a murit soțul Marcelei Fota

Marcela Fota a fost lângă soțul ei în momentul în care acesta a suferit un infarct din senin, iar după ce și-a revenit din șoc a făcut declarații absolut cutremurătoare.

„Eu tot timpul am avut impresia că mă urmărește. La un moment dat parcă i-au curs lacrimi. Noi aveam impresia că el respiră, dar era șocul pe care îl lua corpul lui de la adrenalină.

Nu a avut nicio șansă. Inima lui efectiv a explodat. El era un om care muncea din greu. Chiar dacă avea cinci angajați, până nu punea el mânca să facă lucrul respectiv nu avea liniște. Acesta a fost singurul lui motiv de stres”, a povestit Marcela Fota la o emisiune tv, acum un an.

