Marcela Fota, dezvăluiri în lacrimi despre ultima conversație cu soțul ei: „Frumoasa mea soție...”

Marcela Fota, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea soțului ei. Celebra cântăreață de muzică populară a venit în platoul emisiunii Teo Show, unde a povestit despre ultima conversație pe care a avut-o cu soțul ei înainte să facă un infarct și să moară. Marcela Fota a povestit că ultima noapte pe care soțul ei a avut-o înainte să moară a fost petrecută în familie, fără să aibă habar ce urma să se întâmple.

„Mă simțeam cel mai norocos om de pe acest pământ și conștientizam cât de iubită sunt de Dumnezeu. A trecut Crăciunul, am avut un an extraordinar de frumos pe care l-am petrecut în familie. În fiecare seară am avut organizat la un membru al familiei. În seara de 24 am fost la sora mea, după care ziua următoare am fost la fratele lui acasă și pe 27 seara am organizat la noi acasă o masă. A fost ultima noapte pe care a petrecut-o acasă”, a povestit Marcela Fota, în platoul emisiunii Teo Show.

Marcela Fota, în lacrimi după moartea soțului ei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Marcela Fota, despre ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțul ei înainte să moară

Pe data de 28 decembrie 2020, Marcel Fota a suferit un infarct în timp ce ce se afla în incinta unei clădiri, unde s-a dus pentru a plăti o taxă. În cadrul emisiunii Teo Show, Marcela Fota a povestit cum a decurs ultima conversație dintre cei doi.

„Ultima conversație pe care am avut-o a fost când l-am sunat să îl întreb unde găsesc un loc de parcare. El îmi spunea: <<Frumoasa mea soție, am găsit loc de parcare în față>>. Mi-a zis că știi că eu sunt noroc, iar eu i-am zis că o să găsesc lângă el pentru că e norocul meu în viață”, a declarat Marcela Fota, cu lacrimi în ochi.

Marcela Fota, invitată în platoul Teo Show! A vorbit în lacrimi despre moartea soțului ei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Soțul Marcelei Fota nu avea probleme de sănătate: „Inima lui efectiv a explodat”

Marcela Fota a mărturisit că soțul ei era sănătos și avea un stil de viață sănătos. Artista a mărturisit că ultimul control pe care l-a făcut la medic a fost pe 8 decembrie.

„În niciun caz nu mi-am imaginat că va fi ce a fost de fapt. Nici n-am luat în calcul această variantă. Era un om perfect sănătos. Era un om care nu sărea peste o vizită la medic. El nu consuma alcool, nu fuma, nu a băut cafea. Pe 8 decembrie a fost ultimul control. Pur și simplu era hipertensiv, dar nu era un caz de luat în evidență. Nu știm exact... Dacă ar fi fost o problema de care noi să știm, în niciun caz nu îl lăsam asa”, a adăugat artista.

Marcela Fota a mărturisit că soțul ei nu a avut nicio șansă de supraviețuire pentru că inima lui pur și simplu a explodat. Soția bărbatului susține că era un om care muncea foarte mult. „Eu tot timpul am avut impresia că mă urmărește. La un moment dat parcă i-au curs lacrimi. Noi aveam impresia că el respiră, dar era șocul pe care îl lua corpul lui de la adrenalină. Nu a avut nicio șansă. Inima lui efectiv a explodat. El era un om care muncea din greu. Chiar dacă avea cinci angajați, până nu punea el mânca să facă lucrul respectiv nu avea liniște. Acesta a fost singurul lui motiv de stres”, a povestit Marcela Fota.