Imagini rare cu Dan Bittman și cei trei fii ai lui! Dovada că, aschia nu sare departe de trunchi!

Dan Bittman este unul dintre cei mai iubiți artiști din țara noastră. Artistul are o groaza de fani, nu doar din generația trecută, ci si din generația noua.

Artistul a postat în ziua de Crăciun o fotografie cu cei trei fii ai lui, iar fanii au fost extrem de încantați la vederea acestor imagini.

Dan Bittman și-a petrecut Crăcinul alături de cei trei băieți ai lui

Dan Bittman are de ce să fie mândru, băieții lui îi seamănă extrem de tare, iar conexiunea dintre ei este vizibilă. Solistul de la Holograf a postat de Crăciun o fotografie rară cu cei trei băieți ai săi, iar aceștia au crescut văzând cu ochii.

Fanii au fost extrem de impresionați la vederea acestor imagini și i-au transmis lui Dan Bittman cele mai frumoase gânduri.

"Bravo mai Dane(...) La muuulti ani, Dan! Sa te bucuri de băieții tai! Crăciun Fericit!(...) Sărbători Fericite! Un nou an plin de zâmbete.(...) Sărbători fericite si un Crăciun fericit plin de bucurii si sănătate alături de cei dragi(...) Sărbători fericite alături de cea mai mare avere pe care o poate avea un părinte", sunt doar câteva dintre comentarile fanilor la postarea artistului, de pe Instagram.

După o relație de 25 de ani cu Liliana Ștefan, Dan Bittman și fosta sa soție au decis să-și spună adio. Cu toate acestea, din iubirea lor au rezultat trei minuni de băieți.

Fiii lui Dan Bitman sunt: Alexandru Bittman (22 de ani, Mark Nicolas Bittman (14 ani) și Patrick Bittman (18 ani), iar cel mai

mare pare să-i calce pe urme tatălui său.

Mezinul familiei, Mark Nicolas Bittman, în vârstă de 14 ani, a moștenit de la tatăl său iubirea pentru muzică și duce mai departe tradiția familiei.

"Cel mic cântă la chitară, e foarte hotărât să facă muzică, acum la 14 ani, învață și foarte bine, nu am cum să mă iau de el că îmi dă peste nas când vreau să mă iau de el, că are numai note bune. Cel mijlociu a făcut sport de performanță vreo 9 ani, dar s-a lăsat, dar cică se apucă de bussiness și a început să învețe și el și are note bune”, a declarat Dan Bittman, în cadrul unei emisuni TV.

Dan Bittman, dezvăluiri despre fosta sa soție: Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin

Solistul Holograf și soția sa, Liliana Ștefan, au decis să-și spună adio anul trecut, după o relație de 25 de ani. Cu toate acestea, cei doi foști soți nu au încercat să mediatizeze divorțul prea mult și s-au rezumat la câteva explicații, pentru ca lucrurile să decurgă mai ușor.

La acel moment, Dan Bittman a declarat că, Liliana Ștefan a fost marea lui iubire, dar lucrurile s-au răcit întrei ei, în timp, iar pentru acest lucru el ar fi răspunzător.

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns”, a spus Dan Bittman, la acel moment.

