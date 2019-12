Viorica Dăncilă, personaj de referință în politica românească, are trecut în buletin, ca localitate de reședință, orașul Videle, unde deține un apartament. Măritată de trei decenii cu Cristinel, un manager care activează la o mare companie, Viorica Dăncilă are un băiat, pe Victor (26 de ani), pe care l-a înfiat în 1990 și de care este foarte mândră.

Citeste si: Viorica Dăncilă și soțul ei, dați în judecată de asociația de proprietari! Totul s-a întâmplat la apartamentul cuplului din Videle EXCLUSIV

Înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale din această toamnă, când a pierdut clar în fața titularului Klaus Iohannis, Viorica și soțul ei au fost invitați într-o emisiune tv, în care au dezvăluit amănunte neștiute ale relației lor. ”Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată, pentru că era o fată de oraş. Venise de la oraş şi am dus-o cu trenul şi am luat-o cu căruţa de la gară. Au ieșit tata, mama. Tată, mamă, vă prezint viitoarea mea soție! (...) ”În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu a zis… m-a tras deoparte și mi-a zis: ”Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineață măcănitul rațelor?” ”Stai liniștit, tată, că o să vezi că da””, a povestit Cristinel Dăncilă în emisiunea Florentinei Fântânaru.

Apartamentul din Videle al familiei Dăncilă măsoară 100 de metri pătrați și se afla amplasat la ultimul etaj al blocului, dar ulterior deasupra s-a mai construit un etaj mansardat. Foarte puțini știu însă că, din cauza acestui apartament, Cristinel Dăncilă a fost chemat în instanță de asociația de proprietari a blocului! Dat în judecată acum câțiva ani, la Judecătoria Videle, soțul Vioricăi Dăncilă avea postura de ”pârât” într-un proces care avea trecut la rubrica ”obiect” termenul ”pretenții”. Până la urmă, părțile au căzut la pace, după doar câteva luni, semn că familia Dăncilă a încheiat litigiul cu asociația de proprietari a blocului în care locuiesc în Videle.

Reporterii WOWbiz.ro au fost la blocul familiei Dăncilă din Videle și au vorbit cu vecinii fostului premier. ”Este o femeie tare de treabă, ne salută, este civilizată, nu este deloc arogantă. E o vecină bună, ce să vă zic mai mult? Nu s-a schimbat deloc de atâția ani de când o știm, chiar dacă în ultimii ani a fost prim-ministru”, ne-a declarat un vecin de scară al Vioricăi Dăncilă. Chiar dacă locuiesc în Capitală, soții Dăncilă trec destul de des pe la Videle. ”Vine pe aici, normal, nu așa de des ca înainte, dar vine. Spală, calcă, gătește, face piața, e o femeie gospodină, a muncit mereu, noi așa o știm”, a completat alt vecin.

De altfel, dovada clară că Viorica Dăncilă, o femeie aranjată și elegantă la locul de muncă, este o femeie gospodină sunt chiar rufele întinse la uscat pe balconul apartamentului! Demn de precizat este și faptul că la blocul vecin, lipit de blocul familiei Dăncilă, locuiește Carmen Dan, fostul ministru de interne din guvernul Dăncilă.