Imagini spectaculoase de la ziua de naștere a Zenaydei, fiica Adelinei Pestrițu. Micuța a împlinit 5 ani și a avut parte de o aniversare ca în povești

Adelina Pestrițu nu ține cont de nimic când este vorba despre fiica ei, Zenayda. Fetița vedetei a împlinit 5 anișori, iar astăzi a avut parte de o aniversare ca în filme. Fanii cu siguranță au rămas cu gura căscată.

Fiica Adelinei Pestrițu a împlinit 5 ani

Iată imaginiile spectaculoase de la fericitul eveniment!

Adelina Pestrițu este în culmea fericirii. Se poate declara o femeie împlinită și fericită alături de soțul și fiica sa. Vedeta formează un cuplu cu Șteblea Virgil de mulți ani și au împreună o fetiță minunată, cu care se mândresc de câte ori au ocazia. Bruneta duce o viață liniștită și fără griji. Pe plan profesional îi merg toate ca pe roate, iar pe plan personal nici nu se pune problema.

Ieri a fost ziua de naștere a fiicei ei, Zenayda, însă astăzi a avut loc petrecerea. Ei bine, Adelina nu s-a mai gândit la nimic și a pus pe primul loc aniversarea micuței sale.

Zenayda a avut parte de o petrecere ca în filme, cu tematică spectaculoasă și cu un decor de vis.

Se pare că tema evenimentului a fost Barbie, celebra păpușă iubită de o mulțime de fetițe. La petrecere au fost mai mulți invitați și au venit chiar și personaje celebre, precum păpușa Barbie sau Mikey și Minnie, din desene animate.

Adelina Pestrițu a împărtăși momentele importante cu urmăritorii săi de pe contul de Instagram. Vedeta a postat o mulțime de imagini spectaculoase de la fericitul eveniment. Din poze se poate vedea clar implicarea și toate detaliile care au fost puse la punct. De la așezarea meselor, până la decor, totul a fost impecabil. Cu siguranță, fanii vedetei au rămas cu gura căscată. Surpriza serii a fost tortul micuței sărbătorite, care a avut patru etaje, iar decorul a fost același cu petrecerea, în stil Barbie.

De asemenea, tot decorul a fost personalizat cu numele Zenaydei.

Mesajul transmis de Adelina Pestrițu pentru fiica ei

Ieri, de ziua fiicei sale, Adelina Pestrițu a postat un mesaj de-a dreptul înduioșător, pe rețelele de socializare.

Vedeta a mărturisit că este important ca fiecare copil să zâmbească și să aibă parte de lucrurile necesare. De asemenea, bruneta a precizat că în acest mod aleg ea și soțul ei să o crească pe Zenayda, fetița lor.

„Știm cât de important este ca fiecare copil să zâmbească zi de zi, să fie sănătos, să aibă cele necesare și să fie înconjurat de iubire și oameni cărora să le pese. Astfel, din recunoștință pentru ceea ce am primit de la Dumnezeu, ne dorim ca la rândul nostru să le aducem zâmbetele celor din jurul nostru. În această modalitate alegem s-o creștem și s-o educăm și pe fetița noastră, care astăzi împlinit 5 ani.

Așa că astăzi de ziua ei, am decis să trimitem puțină dragoste acolo unde este nevoie de ea, iar asta se va întâmpla an de an pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni.”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

