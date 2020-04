Supermaketurile din întreaga lume au fost luate cu asalt de cetățeni care, de teamă că ar putea rămâne fără mâncare și nu vor mai avea de unde să cumpete, au dat buzna și s-au aprovizionat. În România s-au înregistrat creșteri colosale la cumpărături față de aceeași perioadă în anii trecuți, oamenii ajungând să cumpere chiar mai multe alimente decât se sărbători.

Același lucru s-a întâmplat și în Marea Britanie, unde oamenii s-au grăbit să-și umple frigiderele, de teama coronavirusului. Acum, însă, britanicii au început să arunce la gunoi multe din alimentele pe care le-au cumpărat pentru că au expirat înainte să aibă timp să le consume. Imaginile au devenit virale în mediul online și au stârnit revolta a mii de oameni.

„Către toți locuitorii din Derby, dacă ai ieșit panicat și ai cumpărat de toate și ți-ai făcut provizii în casă cu alimente nefolositoare și pe care nu le cumperi în mod normal sau ai cumpărat mai multă mâncare decât ai nevoie, ar trebuie să te uiți bine la tine!”, a scrsi un utilizator Twitter n dretpul unor fotografii revoltătoare.

to all the people in this great city of ours in Derby, if you have gone out & panic bought like a lot of you have & stacked up your houses with unnecessary items you don’t normally buy or you have bought in more food than you need, then you need to take a good look @ yourself pic.twitter.com/fpYdGBu6M4