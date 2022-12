”Îmi e frică de moarte” Florin Piersic, destăinuiri dureroase în Ajunul Crăciunului. Ce spune marele actor despre viața sa

In articol:

Florin Piersic face parte din categoria actorilor cu ștate vechi, având acum, la cei 86 de ani pe care îi are, multe reușite în plan profesional.

Însă, deși se laudă cu un destin care bate orice scenariu de film, marele actor, iubitor de viață și frumos, vrea și mai mult.

Citește și: Care este relația lui Florin Piersic Jr. cu tatăl său. „Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută”

Florin Piersic, destăinuiri dureroase în Ajunul Crăciunului [Sursa foto: Facebook]

Florin Piersic vrea să se mai bucure de viață

În podcast-ul susținut de Mihai Morar, Florin Piersic a vorbit despre viața sa, ținând să menționeze că el, față de alții de vârsta sa, are o altă percepție asupra a ceea ce înseamnă trecerea în neființă.

Citeste si: Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară! Cu cine se iubește vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Dacă unii, trecuți de 80 de ani, vorbesc despre moarte cu sufletul împăcat, susținând că și-au trăit viața, Florin Piersic vrea mai mult de la Dumnezeu.

„ Eu vreau să mai trăiesc puţin! Niciodată nu am spus cum spun alții… Mie îmi e frică de moarte! Nu pot să îți explic de ce ”, a declarat Florin Piersic, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar.

Frica de trecerea în neființă și dorința de a avea o viață cât mai lungă vin, spune legenda teatrului și filmului românesc, în urma experiențelor tragice prin care a trecut de-a lungul timpului și care l-au marcat profund.

Mai mult decât atât, Florin Piersic spune că moartea l-a făcut ca astăzi să trăiască pe această lume fără cei dragi aproape.

Citește și: Florin Piersic a plâns de durere în cimitir, în ziua în care a împlinit 86 de ani! L-a condus pe ultimul drum: "În loc să petrec, îi fac înmormântarea"

Și asta pentru că aproape toți prietenii și colegii săi au trecut de mult la cele sfinte, doar trei, din cei peste douăzeci de colegi alături de care a trăit la Cluj, mai sunt încă în viață.

„ Am văzut-o de mic, dar poate că atunci… Știi ce mă îngrijorează? Faptul că mulți, aproape toți cei pe care i-am avut foarte aproape de sufletul meu, de mintea mea nu mai sunt. Mi-au fost foarte dragi. Eu toată copilăria mea am trăit-o la Cluj. Acolo eram cei care eram aleși să facem parte din elevii liceului la care eu am învățat. Din ei nu mai e aproape niciunul. Din colegii mei, din promoția noastră, care era după promoția lui Amza Pellea, Victor Rebengiuc… și alți mulți actori din generația de aur nu mai e nimeni. Noi eram 22 și mai suntem trei. Nu mai e decât Liviu Crăciun, este Gheorghe Popovici-Poenaru, care e plecat la Montreal, unde e profesor la o facultate de actorie și al treilea sunt eu. Ar mai fi o singură persoană, care e suferindă, Ioana Bulcă ”, a mai spus Florin Piersic.