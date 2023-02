„Îmi fac bagajul să plec” Vlăduța Lupău a dat vestea care a surprins pe toată lumea, după ce planurile i-au fost date peste cap! Dovada că artista are o relație specială cu fanii ei: „Am avut curaj”

In articol:

Vlăduța Lupău își ține fanii la curent cu tot ceea ce face, așa că nici de data aceasta nu a putut să nu împărtășească cu admiratorii ei ceea ce tocmai i s-a întâmplat. Artista se plimbă destul de des în toate colțurile lumii pentru a-i distra pe oameni cu vocea sa, motiv pentru care zborurile cu avionul au devenit deja o obișnuintă pentru artistă.

De cele mai multe ori, călătoriile se dovedesc a fi cu succes, însă uneori cântăreața are parte de evenimente mai puțin plăcute, care o pun în dificultate.

Mai exact, în timpul unui live pe Facebook, Vlăduța Lupău le-a mărturisit fanilor ei că zborul de astăzi spre Germania s-a anulat după ce aeroporturile au intrat în grevă. Aflată într-o asemenea situație, artista nu a vrut cu niciun chip să-și dezamăgească fanii care o așteptau, așa că a decis să pornească la un drum de 14 ore cu mașina.

„Tocmai am făcut un live pe Facebook, pe pagina mea oficială, cea cu bifă albastră, găsiți acolo dacă aveți chef să vă uitați câteva minute, secunde, unde v-am spus că eu tocmai îmi fac bagajul să plec în Germania, pentru că avionul de mâine mi s-a anulat.

Vreau să vă spun că Germania a intrat în grevă cu aeroporturile, adică tot ce se zboară în Germania s-a anulat, așa că avionul nostru e mâine s-a anulat și ca să nu dezamăgim oamenii unde noi cântăm mâine și poimâine ne punem pe mașină 14 ore, ața că imediat îmi fac niște sandvișuri și mă duc în Germania și mâine ne vedem acolo. Doamne ajută să avem un drum bun, să ajungem cu bine și să facem show”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.

Piesa noul lansată de Vlăduța Lupău a născut numeroase controverse

Cu numai două zile în urmă, Vlăduța Lupău a lansat cea mai nouă piesă a sa, care tratează subiectul familiei dintr-o perspectivă cu totul nouă. Artista le-a povestit fanilor din mediul online de ce a ales să cânte o asemena piesă, având în vedere că știa că mesajul nu va rezona decât cu un public țintă, și anume cu oamenii care au avut în viața lor experiențe legate de înșelat, amanți și amante.

Vlăduța Lupău nu se aștepta să aibă atât de multe reacții pozitive, mărturisind chiar că un număr mare de oameni au felicitat-o pentru că a avut curajul să lanseze o asemenea piesă.

„Este o piesă nu de distracție, nu care să fie hit sau care să rupă petrecerile, este o piesă care susține familia, iubirea, dragostea, respectul și realitatea, lucruri din ce în ce mai rar întâlnite în vremurile noastre din cauza anturajelor, din caza binelui, deci de prea mult bine se zice că binele uneori se transformă în rău și, nu știu, din cauza lipsei de credință, din cauza multor factori, așa că să ascutați măcar o dată piesa și sunt sigură că în viața voastră un prieten sau măcar ați auzit că cineva se regăsește în piesa pe care eu am lansat-o.

Se numește «Falsitate și păcat», are extraordinar de frumoase comentarii, am primit mesaje în privat de la prieteni cunoscuți, de la prieteni care mă urmăresc pe rețele, enorm de frumoase și enorm de multe, de felicitări că am avut curaj să cânt această piesă, că în sfârșit o piesă care susține într-adevăr ceea ce e mai de preț în lumea asta, și anume familia.”, a spus Vlăduța Lupău în mediul online.