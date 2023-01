”M-au apucat toate” Vlăduța Lupău a ajuns iar pe patul de spital. Ce probleme au trimis-o acum pe artistă la medic

In articol:

În viața Vlăduței Lupău lucrurile trec de la agonie, la extaz și invers cât ai clipi, fanii artistei fiind mereu surprinși de detaliile pe care ea alege să le facă publice.

De altfel, trecerea rapidă de la o stare la alta, o face pe artistă ba să radieze de bucurie, ba să apară în public vizibil afectată de situațiile prin care trece.

Vlăduța Lupău a ajuns la spital

Iar în ultima perioadă, din păcate, pare că problemele de sănătate se țin scai de artistă, fiind nevoie chiar de intervenția medicilor.

Încă din luna decembrie a anului trecut, cântăreața a ajuns la spital, atunci cauza fiind o răceală severă, care a și pus-o în situația de a-și anula evenimentele, iar acum, pe Instagram, artista a apărut iar direct din cabinetul medicului.

Soția lui Adi Rus, pentru că are grijă ca mereu fanii ei să fie la curent cu ce se întâmplă în viața sa, le-a mărturisit tuturor că, deși a încercat să evite acest moment, a realizat acum că nu poate face asta la nesfârșit.

Așa că, în cele din urmă, Vlăduța Lupău a apelat la un specialist pentru a vedea ce se întâmplă cu ea, în speranța că nu va primi niciun diagnostic dur, ci i se va spune doar că are o lipsă de

vitamine în corp.

Însă, până la verdictul dat de medici, cântăreața spune că durerile pe care le simte în tot corpul și faptul că se confruntă cu o cădere excesivă a părului, lucru de care s-a plâns din noiembrie 2022, sunt cele care au trimis-o acum la medic, toate apărând după ce a încetat să-și mai alăpteze copilul la sân.

”V-am zis la un moment dat că la trei luni după ce am născut, m-au apucat: mi-a căzut părul și încă îmi cade, m-au durut articulațiile, mâinile, oasele, toate. Și tot atunci am și ”oprit” și alăptarea la sân. Și am tot stat, am tot stat, dar a venit timpul să vin la control, la reumatologie. Sper să nu mă fi apucat ceva și sper să fie doar din lipsă de vitamine”, a spus Vlăduța Lupău, pe contul său de Instagram.