”Îmi pare bine că mi s-a întâmplat până la vârsta asta” Cum s-a schimbat viața Doinei Teodoru și a lui Cătălin Scărlătescu, după concursul din America. Cei doi și-au dus relația la un alt nivel

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au luat pe toată lumea prin surprindere atunci când și-au anunțat relația.

Inițial au fost extrem de secretoși cu ceea ce se întâmplă între ei, ca mai apoi să fie de nedespărțiți, ba chiar, curând urmează să apară și în același show TV.

Cum s-a schimbat viața de cuplu a Doinei Teodoru și a lui Cătălin Scărlătescu, după concursul din America [Sursa foto: Facebook]

Doina și Cătălin, mai apropiați ca niciodată, după emisiunea în care concurează

Emisiune despre care spun că le-a schimbat atât relația de cuplu, cât și viața fiecăruia în parte. Cătălin Scărlătescu spune că experiența din America l-a pus în situații de a face lucruri pe care nici nu s-ar fi gândit că o să le facă vreodată.

Mai mult decât atât, chef-ul, pasionat de limbile străine, mai spune și că aventura de peste mări și țări l-a ajutat să își dezvolte și mai mult vocabularul.

„E o experiență spectaculoasă, îmi pare bine că mi s-a întâmplat până la vârsta asta. Că dacă m-ați fi luat la 70 de ani… Aici am făcut niște lucruri pe care nu le-am făcut niciodată: deposedează oamenii de cele mai diverse lucruri, pune-i să te ducă dintr-un loc în altul, fă-i să nu mai plece în direcția lor, să empatizeze cu tine și să creadă că și ei concurează. Eu prind repede limbile străine. Dar spaniola chiar am prins-o de foame. De nevoie am reușit să inventez niște fraze care sunt doar ale mele și care conving oamenii aici. Am dezvoltat niște strategii și la autostop. Eu vă spun sincer că voi ieși pe Ștefan cel Mare să fac autostopul spre serviciu”, a spus Cătălin Scărlătescu.

De cealaltă parte, Doina Teodoru spune că apreciază frumusețea locurilor pe care le-a văzut, dar și posibilitatea de a fi parte dintr-o asemenea experiență.

Unde, cel mai important este că a participat alături de iubitul ei. Fapt ce i-a făcut să se cunoască mult mai bine, să se înțeleagă și să se completeze în situații prin care nimeni și nimic altceva, niciodată, nu i-ar fi putut pune.

Împreună, spune actrița, și-au descoperit noi limite, noi temeri, pe care au încercat să le depășească, dar și noi abilități de care nici nu aveau habar.

„America înseamnă niște peisaje superbe și niște oameni minunați. Aici ne-am descoperit niște abilități la care nici nu visam și am trecut prin niște experiențe incredibile, pe care cu siguranță nu le-am fi avut dacă n-am fi fost aici. E foarte frumos. Îmi place la nebunie acest concurs. Eu mă simt foarte norocoasă că sunt în această emisiune, că împart această experiență cu partenerul meu de viață. Ne-am cunoscut mult mai bine, ne-am văzut limitele și am încercat să le depășim”, a declarat și Doina Teodoru.