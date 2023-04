„Îmi venea să urlu de durere” Bianca Drăgușanu a slăbit 30 de kilograme în numai șase luni. Cum reușește să se mențină în formă

In articol:

Bianca Drgușanu este un nume foarte cunoscut în showbiz-ul autohton. De-a lungul timpului, fosta asistentă TV nu a ezitat să își arate formele de invidiat de fiecare data când a avut ocazia. Însă, nu foarte mulți știu că în adolescență a dus o luptă grea cu kilogramele în plus.

Bianca Drăgușanu a avut probleme de greutate în adolescență

Recent, fosta asistentă TV a dezvăluit modul prin care a reușit să ajungă la silueta de viespe pe care o are azi.

Chiar dacă acum vedeta are un corp pe care foarte multe femei ar fi invidioase, aceasta nu a avut dintotdeauna greutatea pe care o are acum. În adolescență, când a terminat liceul, fosta asistentă TV a avut 90 de kilograme, iar amintirile din acea perioadă nu sunt tocmai plăcute.

Hotărâtă să facă ceva pentru a ajunge la silueta mult dorită, Bianca Drăgușanu a început să țină o dietă inventată de ea, lucru pe care nu îl recomandă nimănui. Pe lângă acest lucru, blondina a început să facă foarte mult sport, mergea la stadion și alerga cu un celofan în jurul ei, peste care purta un trening la temperaturi de 40 de grade.

„ Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ținut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul și eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În 6 luni am dat peste 30 de kilograme. Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ținut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan și trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomene… Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere”, a declarat vedeta, potrivit antenastars.ro.

Bianca Drăgușanu, secretul din spatele siluetei sale

Anii au trecut, iar acum fosta asistentă TV se poate mândri cu un corp ca tras prin inel. Chiar dacă nu se abține de la absolut nimic în ceea ce privește alimentația, vedeta nu pune absolut deloc în greutate. Secretul din spatele siluetei sale este sportul, deoarece aceasta a mărturisit că este o persoană extrem de activă care mereu face mișcare fie că este într-o sală sau în viața de zi cu zi.

„Nu există alimente de care nu mă ating. Recent, am terminat o caserolă de jumări, foarte bune. Nu mă ating de alcool și încerc pe cât posibil să reduc zahărul, pentru că mi se pare că distrug corpul, celulele tinereții. Îmi iau zahărul din fructe. Dar mănânc ce vreau, când vreau, fără restricții și fără diete, dar cu măsură. Sunt un om foarte activ și probabil am arderile foarte intense, fac zilnic foarte multă mișcare, fie la sală, fie car câte ceva, duc sau aduc diverse lucruri”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, potrivit Fanatik.

