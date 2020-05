In articol:

S-au împăcat sau nu a fost vorba de o despărțire?

Se pare că divorțul Andei Adam de Sorin a fost doar un zvon și cu toate că totul indica în ultimele zile că cei doi s-au despărțit, iată că au hotărât să le demonstreze tuturor că nu e așa. Și dacă în mediul online, cei doi au șters postările în care apăreau împreună, iată că soțul cântăreței a decis să le arate urmăritorilor că relația cu artista nu s-a încheiat și a postat o imagine cu Anda.

Anda Adam și soțul ei s-au săturat de bârfele despre o posibilă ruptură dintre ei și au dat cărțile pe față. După ce au fost surprinși fără verighete și după ce au șters toate fotografiile în care apăreau împreună de pe rețelele de socializare, cei doi au apărut, din nou, împreună.

Citeste si: Puterea Dragostei 10 mai: Poate Livian să o vadă pe Bianca în brațele altui bărbat? „Ar fi...”

Citeste si: George Burcea s-a întors, din nou, acasă la Andreea Bălan? Imaginea care i-a făcut pe fani să reacționeze imediat

Soțul blondinei a postat o fotografie în care apare alături de Anda, iar la descriere a scris „Buburuza mea”, semn că între cei doi totul mearge bine.

Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public. Nici când am fost provocată nu am dat curs unor speculații. M-a sunat lumea să mă întrebe dacă am divorțat. Ca să concluzionez, când voi pune pe rețelele de socializare că nu mai formez un cuplu, atunci să credeți. Toată lumea se mai ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”, a declarat Anda Adam la o emisiune tv, în urmă cu câteva zile.