„Împlinire” Marcela Fota se afișează tot mai des alături de el! Imaginea care face cât o mie de cuvinte. Vedeta radiază de fericire lângă fiul ei

Marcela Fota se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

În acest sens, recent, vedeta a postat o imagine de colecție alături de unicul ei fiu, David. Marcela Fota radiază de fericire în preajma băiatului ei și este tare mândră de acesta. Bineînțeles, alături de fotografie a scris și un mesaj, respectiv: „Împlinire”.

Marcela Fota, dezvăluiri emoționante despre fiul ei

Marcela Fota nu ratează nicio ocazie de a se mândri cu fiul ei, David, și este tare fericită să-l aibă alături, mai ales că cei doi au trecut prin momente grele, după ce soțul artistei, respectiv tatăl copilului ei, a trecut în neființă.

„ El este ajutorul și motivația mea. Mi-am dorit extraordinar de mult acest copil, iar Dumnezeu mi l-a dat mai bun decât mi l-aș fi dorit și mi l-aș fi putut imagina. Suntem foarte fericiți că împreună facem o echipă. Tatăl lui este întotdeauna în sufletul nostru și alături de noi, pentru că întotdeauna am fost o echipă și vreau să cred că vom fi și de acum înainte. De foarte multe ori l-am visat. În aproape fiecare vis am pus aceeași întrebare „De ce?”, însă în vis el ocolea mereu răspunsul acesta. Îmi spunea: „Nu te mai gândi pentru că acum am venit să facem altceva.”, a declarat Marcela Fota, în urmă cu ceva timp, într-o emisiune TV.