Dupa ce l-a acuzat pe Cenk, fiul boierului Agah de hartuire, frumoasa asistenta a lui Nedim vine cu noi acuzatii. Cemre a surprins episodul in care Seniz i-a facut rau lui Nedim si, cu dovezile vine in fata boierului. Din pacate, insa, Seniz a prevazut ce urmeaza sa se intample si si-a “acoperit” nemernicia.

Sarmanul Nedim, care este terifiat de-a dreptul cand se afla in preajma periculoasei Seniz, are insa o reactie neasteptata, starnind un adevarat “uragan” al emotiilor in familia Karacay. In urma acestor evenimente – soc, Agah promite sa nu treaca cu vederea nimic din tot ceea ce s-a intamplat in familia lui si mai ales sa-i pedepseasca aspru pe vinovati.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Probleme intense provoaca si mezina familiei Yilmaz, Ceren, care a aflat ca este insarcinata cu Cenk. Ambitioasa fata, nu doar ca este de nestapanit, cand vine vorba de idealurile personale, dar intentioneaza sa strice intreaga randuiala, atat din familia ei, dar, mai ales, din familia Karacay. Ceren tainuieste, la indemnul bunicii sale, faptul ca poarta in pantec copilul lui Cenk Karacay si mai mult, isi invinuieste sora cea mare, de toate problemele prin care trece familia lor.

Nu ratati in aceasta seara, un nou episod din “Nemilosul Istanbul”, incepand cu ora 20:00, la Kanal D.