In aceasta seara, de la ora 20.00, in “Nemilosul Istanbul”: Ceren si Cenk, de la agonie la extaz

Cenk trece printr-un adevarat cosmar, dupa ce a surprins o ”discutie” a surorii sale cu mama lor.

Cenk este in stare de soc cand are confirmarea mamei ca aceasta ar fi avut o relatie, in trecut, cu unchiul lui, tatal lui Nedim.

Oya, terapeutul lui Nedim, care s-a dovedit a fi, in realitate, o persoana cu grave probleme psihice, incearca sa incendieze casa in care s-au retras tanara Basak impreuna cu bebelusul. (Citeste si: Simay Barlas, Damla, din "Nemilosul Istanbul": "Sunt pasională ca o femeie Taur!")

Nedim si Cemre apar ca din senin si reusesc cu greu sa linisteasca “apele”. Tot atunci, cei doi afla adevarul despre bebelus, iar acestia sunt socati sa afle ce a fost in stare sa faca Oya. Basak fuge cat de departe poate cu copilul insa, in cele din urma, este gasita.

Nemilosul Istanbul

Cum va reactiona Ceren cand afla ca fiul ei traieste si ce se va intampla cu Cenk atunci cand afla ca este tata, aflati in aceasta seara, de la ora 20:00, urmarind un nou episod din “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D