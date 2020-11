In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Ceren si Seniz, conflict deschis

Tanara da frau liber urii pe care i-o poarta soacrei sale si incearca sa o ucida, considerand-o vinovata de pierderea bebelusului ei. Seniz scapa cu greu din mainile nurorii sale.

Nedim, care impartaseste aceleasi ganduri cu Ceren, si care a patimit enorm si el, in tratamentului ingrozitor la care l a supus Seniz, in toti anii cat a fost imobilizat in scaunul cu rotile, ii promite acesteia ca ziua in care o va pedepsi nu este departe.

Nedim și Cenk

Chiar daca este in suferinta, Ceren nu renunta la gandul de a-i desparti pe Cemre si Cenk. Ceren banuieste ca sotul ei va dori sa divorteze de ea, si incearca sa-si “negocieze” divortul, astfel incat amandoi sa iasa in castig.

Ce propunere ii face Ceren sotului ei si daca acesta va accepta “targul” prupus de aceasta, aflati in aceasta seara, de la ora 20:00, urmarind un nou episod din serialul “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.