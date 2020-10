Dezvaluri ale actritei Mine Tugay, Seniz, din serialul „Nemilosul Istanbul”: „Nici nu ma mai uit in oglinda!”

Mine Tugay, Seniz, din “Nemilosul Istanbul”

Desi este trecuta de prima tinerete, la cei 42 de ani ai sai, pentru Mine varsta si greutatea par a fi aceleasi.

Intr-un interviu oferit jurnalistilor turci, Mine dezvaluie cum reuseste ea sa-si pastreze silueta de invidiat, si ce face pentru a fi mereu in forma.

“De la varsta de 17 ani si pana la 30 de ani greutatea mea era constanta, aveam 47 de kg. In acea perioada am incercat sa ma ingras putin si am reusit adaugand, in alimentatia mea, mai mult de ulei de pește, lapte si produse lactate, pe care le consumam, in diverse <forme>, seara. De atunci incerc sa mentin greutatea deoarece corpul meu este obisnuit asa, iar un kilogram sau doua in plus ma fac sa ma simt inconfortabil… Nici nu ma mai uit in oglinda J. Mai mult, consider ca, in contextul profesiei mele, fizicul conteaza, iar sanatatea, de asemenea, este foarte importanta. Recunosc ca, la toate acestea, se adauga si faptul ca am o frumoasa mostenire genetica; si mama mea a fost slaba, indiferent de varsta J”, a marturisit actrita intr-un interviu acordat publicatiei Habertürk (sursa: https://www.haberturk.com/saglik/haber/1115697-guzel-ince-ve-zarif)

Mine Tugay poate fi urmarita de telespectatorii romani, in serialul “Nemilosul Istanbul”, in rolul Seniz, sotia boierului Agah Karacay (interpretat de Fikret Kuskan). Seniz, mama a doi copii, se zbate din rasputeri ca acestia sa faca parte permanent din <lumea buna> a orasului, sa nu duca lipsa de nimic. Dar Seniz are o vesnica problema cu Nedim (interpretat de Berker Güven), nepotul sotului ei, care, desi este invalid, reprezinta un real pericol pentru familia ei, mai exact, pentru averea familiei.

Nu pierdeti noi episoade pline de emotie si suspans, din fascinantul serial „Nemilosul Istanbul”, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.