Halit a pierdut totul!

Halit este distrus. Ramas fara casa, obligat sa stea la prieteni, de cand i-au fost luate toate bunurile de catre Banca, din cauza problemelor financiare pe care firma le avea de ceva timp, acesta nu stie cum va decurge viata, de acum inainte, pentru familia lui. Yildiz are remuscari pentru starea in care a ajuns fostul sot, iar Ender profita de ocazie si incearca sa o alunge pe Sahika din firma.

Fadir continua presiunile asupra lui Ender, pentru a-l “ajuta” sa se casatoreasca cat mai repede cu Yildiz, in caz contrar, el ii promite partenerei sale de afaceri ca va avea de suferit. Ender insa, are alta strategie. Ea i se “plange” lui Yildiz ca Fadir o ameninta, avertizand-o, totodata pe tanara ca cel care doreste sa-I devina sot este un om extrem de periculos. Yildiz nu stie ce sa faca in aceasta situatie, dar isi aminteste ca a pastrat dovada care l-ar distruge pe Fadir, si mizeaza ca acest lucru ii va asigura “libertatea”. Nici prin cap nu-i trece lui Fadir ca, foarte curand, el va fi scos din “joc” chiar de o persoana extrem de apropiata lui …

Halit este nevoit să locuiască la prieteni

Halit isi revizuieste atitudinea in ceea ce priveste viata. Obligat sa o ia de la 0, barbatul, in ajutorul caruia sar mai multi oameni de afaceri, refuza ajutorul acestora. In mod surprinzator, fostul mare afacerist le cere prietenilor sai sa-l ajute sa-si gaseasca o slujba pentru a-si putea intretine familia.