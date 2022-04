„În momentul ăsta te urci în mașină” Cum a reacționat soțul Vlăduței Lupău, când a aflat că artista este însărcinată? I-a spus-o clar

In articol:

Vlăduța Lupău și soțul ei, Adrian Rus, și-au dorit enorm un copil, iar acum numără zilele din calendar până când artista îl va aduce pe lume pe primul lor fiu.

Totuși, drumul până aici nu a fost deloc ușor și lipsit de supărări. Artista a mai rămas de două ori gravid, însă pierdea sarcina în primul trimestru. De asemenea, ea a fost diagnosticată și cu endometrioză, ceea ce i-a îngreuna procesul de a avea un bebeluș. Vestea că este din nou însărcinată i-a readu zâmbetul pe buze. Iată cum a aflat că va fi mămică și cum i-a dat vestea partenerului ei de viață!

Cum a reacționat Adrian Rus, după ce Vlăduță i-a dat vestea

Artista spune că se afla într-un vârf de munte, în timp ce filma un videoclip pentru o piesă. Atunci a primit rezultatul unei analize și a rămas pur și simplu fără cuvinte. Nu a stat deloc pe gânduri și i-a transmis și soțului ei care imediat a pus mâna pe telefon și i-a spus să meargă direct acasă, fără să mai dea o clipă în frig.

„Eram într-un vârf de munte și filmam un cântec de Crăciun… Am aflat prin primirea unui rezultat la o analiză! Nu m-a luat pe neprevăzute, deoarece noi tot încercam… așa că așteptam cu nerăbdare această veste. Imediat i-am trimis analiza lui Adi, care s-a bucurat enorm și replica lui a fost: „În momentul ăsta urci în mașină și vii acasă! Nu mai stai nicio clipă în frig” – cum vă ziceam, filmam un cântec de Crăciun, logic, în ditamai zăpada și frigul”, a povestit Vlăduța Lupău pentru Viva.ro .

Cu ce probleme s-a confruntat Vlăduța Lupau la începutul sarcinii

Artista spune că nu a fost ocolită de probleme, însă a trecut cu brio peste toate, iar acum visează la momentul în care își va ține fiul în brațe. Vlăduța Lupău așteaptă acum cu nerăbdare să-și țină fiul în brațe și să devină mămică cu normă întreagă.

„Aștepți să vezi cum se acomodează corpul tău cu noua schimbare. Sunt multe semne de frică și de întrebare în prima parte. De care, slavă Domnului!, am trecut cu bine. Am avut câteva probleme pe care majoritatea femeilor le au, și anume o mică trombofilie (o boală de sânge), și din acel motiv am urmat un tratament perfuzabil pe o anumită perioadă, ca să mă asigur că fac tot ceea ce depinde de mine, ca să fie bine pentru sarcină. În rest, am mâncat de toate (râde), după cum se poate observa azi pe mine (kilograme în plus), deși aveam doar stări de arsură la stomac!”, a mai spus aceasta pentru sursa menționată anterior.