Vulpița și Viorel Stegaru au devenit protagoniștii unui serial fără final. Cei doi soți din Blăgești apar constant la televizor de cinci luni și au ajuns într-un punct în care nici măcar nu visau. După ce au devenit celebri în urma aparițiilor televizate, cei doi au dat lovitura și în muzică și au ajuns în top.

Câte clase are Vulpița?

Puțini sunt, însă, cei care știu câte clase are Veronica Stegaru la cei 22 de ani pe care îi are împliniți. După ce a ajuns în platoul emisiunii cu un caz grav, dar care s-a dovedit a fi o minciună, Vulpița și soțul ei au devenit personajele principale ale emisiunii prezentate de Mirela Vaida.

Chiar Vulpița a fost cea care a mărturist că are numai 8 clase și că nu a susținut examenul de Evaluare Națională. Mai mult decât atât, soția lui Viorel Stegaru a recunoscut că nu a fost strălucită la învățătură.

”…Da, am mers la școală, am 8 clase. Iar la învățătură am fost așa și așa..”, a spus ea în direct.

Vulpița, mesaj acid la adresa lui Emily Burghelea

Vulpița i-a transmis un mesaj dureros fostei asistente tv, Emily Burghelea. După ce în urmă cu câteva zile, tânăra a spus în direct că Veronica este agresată de către Viorel și că i-ar fi povestit tot ce se întâmplă între ei, acum femeia din Blăgești o ironizează pe cea care la un moment dat i-a fost confidentă.

Mesajul pe care l-a transmis Vulpița i-a șocat pe toți cei care îi țin partea lui Emily, iar asta pentru că asistenta a devenit extrem de apropiată la un moment dat de soția lui Viorel Stegaru, pe care a și dus-o la ea acasă.

Vulpița a schimbat puțin versurile unei melodii cunoscute cu un mesaj tăios pentru fosta asistentă, Emily Burghelea. Versurile Veronicăi sună cam așa:

„Hop, hop, eroina meaaaa, mi-ai rănit sentimentele și acum am ajuns eu asistentă”, spune Vulpița în timp ce este filmată de Doina Stină, reporter a emisiunii prezentate de Mirela Vaida. Dar asta nu a fost tot, căci reorterul a întrebat-o pe Veronica de ce poartă ochelari, iar ironiile au continuat:

„De ce purtați ochelari, doamnă?”, a întrebat-o Doina pe Vulpița, ironizând cele spuse de Emily în ultima zi ca asistentă tv a emisiunii.

„Eroina meaaa. Port ochelari de soare pentru că sunt bătută”, a fost răspunsul Vulpiței.