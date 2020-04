Într-un sat izolat din județul Iași, George Chirilă trăiește cu surorile Mariana și Nicoleta, dar și cu cei 15 copii pe care îi au împreună, fără să țină cont de gura lumii. Bărbatul are o gospodărie uriașă, cu cai, 200 de oi, porci, stupi, dar și peste 10 hectare de teren arabil și o livadă mare. ”Când m-am îndrăgostit de Nicoleta s-a schimbat totul. Prima pe care am văzut-o a fost Mariana. Pentru ea am avut un respect și o considerație deosebită. A doua zi a venit Nicoleta. Pentru prima data am rămas fără glas. Eram încă un copil, clasă a nouă. A fost dragoste la prima vedere. În Grădină Botanică din Iași am cerut-o de soție și mi-a răspuns după 6 luni”, a declarat acum 5 ani bărbatul care trăiește cu două surori.

În vremuri de pandemie, familia lui George Chirilă face ce știe mai bine, muncește. Toate câmpurile sunt arate, livada curățată, iar animalele sunt bine îngrijite. Mai mult, băieții cei mari, Petru și Pavel, care muncesc și la oraș, la Iași, au timp și de preocupări intelectuale, înscriindu-se în grupul celor care studiază meditația Vipassana., așa sună prezentarea de pe site-ul organizației.