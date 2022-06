„În relația asta nu vor fi doi bărbați” Laura Cosoi, avertizată de soțul ei. Anunțul făcut după 10 ani: „Mi-am dat seama că am pierdut controlul”

In articol:

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Cei doi sunt împreună de circa 10 ani și au reușit să acumuleze de-a lungul timpului o mulțime de amintiri frumoase, mai ales de când au devenit părinți. Acum se înțeleg de minune și încă au o relația foarte pasională, însă nu a fost mereu așa.

Invitată în cadrul podcast-ului „Fain și simplu”, al lui Mihai Morar, Laura Cosoi a povestit despre primul lor an de relație.

Pe acea vreme, actrița se considera bărbatul în relație, nelăsându-l pe iubitul ei să își exercite rolul pe care îl avea. Actrița a mărturisit că se afla în energia masculină din cauza fostelor sale relații, atunci când trebuia să ia numai ea decizii și inițiative.

Laura Cosoi se considera bărbatul în relație

Din cauza atitudinii mult prea autoritare pe care Laura Cosoi o avea în primul an de relație cu soțul său, existau și foarte multe neînțelegeri între ei. Acest lucru a persistat până la un anumit punct, atunci când Cosmin Curticăpan a avut o discuție serioasă cu partenera sa spunându-i că în relația lor nu este loc de doi bărbați.

Acela a fost momentul în care Laura Cosoi a început să se relaxeze în relația sa și să-și dea voie să facă greșeli. Acum, cei doi au o relație sănătoasă, în care fiecare dintre ei își recunoaște rolurile și atribuțiile pe care le au în viața de zi cu zi.

„Deja eu mă simțeam bărbatul din relație altădată. Adică eu nu mă simțeam așa până nu l-am întâlnit pe el. Ne-am certat foarte mult în primul an, pentru că eram extrem de „bossy” și foarte masculină dinainte și el nu înțelegea ce-i cu mine. Adică eu prima ceream nota, scoteam banii, el fiind obișnuit ca el să fie bărbat, să facă, să aducă, să deschidă portiera. Mi-a zis după un a de zile «Să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați» și mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el și de asta cred că sunt și foarte maternă pentru că m-a făcut să mă vadă așa, adică așa mă vede și așa mă simt dincolo de așteptările oricărei persoane din jurul meu. Adică maică-mea se uită la mine ș zice «Nu mi-am imaginat că vei fi vreodată așa», a spus Laura Cosoi în cadrul podcastului „Fain și simplu”.