Gică Petrescu a fost un cântăreț și compozitor român de muzică ușoară și populară. Artistul și-a construit de-a lungul a șapte decenii de activitate un repertoriu remarcabil prin bogăție și diversitate, reușind să adune în jurul său foarte mulți fani.

Astăzi se împlinesc 107 ani de la nașterea impresionantului Gică Petrescu. Iată tot ce nu știai despre viața sa!

Gică Petrescu s-a născut în data de 2 aprilie 1915

Gică Petrescu a fost, este și va rămâne unul dintre cei mai iubiți și talentați cântăreți și compozitori români. Artistul s-a născut în data de 2 aprilie 1915, în București, iar pasiunea pentru muzică și-a descoperit-o încă din copilărie.

Astfel, începând cu vârsta majoratului, la 18 ani, și-a început cariera muzicală și a reușit să strângă de-a lungul vieții sute de înregistrări audio și video valoroase pentru tezaurul românesc.

În urmă cu 107 se năștea Gică Petrescu. Tot ce nu știai despre marele cântăreț și compozitor

Legat de începuturile sale în muzică, Gică Petrescu a declarat la „Profesioniștii” că tatăl său l-a susținut mereu spre a face carieră în industria muzicală: „Când eram copil, tata mi-a luat un profesor de vioară. Am studiat puţin, pe urmă am luat mandolina, şi pe urmă chitara. Şi am studiat chitara, care mi-a folosit toată viaţa, pentru că eram chemat să cânt în multe locuri unde n-avea cine să mă acompanieze. Sau chiar dacă era un pianist, nu ştia repertoriul. Şi atunci luam chitara, mă acompaniam şi aveam mare succes.”, notează știrilekanald.ro.

În cei 70 de ani de carieră, Gică Petrescu a fost comparat de multe ori cu nume sonoro din industria muzicală precum Frank Sinatra sau Maurice Chevalier. Printre melodiile de excepție ale marelui artist, care bucură și în prezent sufletele a milioane de români, se numără și: „Du-mă acasă măi tramvai”, „Căsuța noastră”, „Uite-așa aș vrea să mor” alături de „Dă-i cu sprițul pân'la ziuă”.

Tot ce nu știai despre marele artist român Gică Petrescu

Gică Petrescu a avut una dintre cele mai răsunătoare cariere muzicale din România. Artistul a știut mereu cum să se facă plăcut, ba mai mult, acesta era invitat adesea să cânte chiar pentru familia Ceaușescu. Totodată, se spune că marele Gică Petrecu ar fi cântat pentru însuși Majestatea Sa Regele României Mihai I.

Gică Petrescu, supranumit „Eternul Gică” datorită longevității sale, a fost căsătorit o singură dată, cu Cezarina Moldoveanu, absolventă de Conservator și Medicină. Zvonurile spun că iubirea pentru aleasa lui l-a ajutat foarte mult în carieră și i-a dat o mare poftă de a scrie și de a trăi viața din plin.

Acest lucru a fost sesizabil astfel după ce Cezarina s-a stins din viață în anul 1989. Începând de atunci, Gică Petrescu a început să apară tot mai rar pe scenă și pe micul ecran.

Un alt lucru interesant despre marele artist român Gică Petrescu este acela că, în 1993-1995, compozitorul și muzicologul George Sbârcea a scris și publicat cartea biografică „Viața și cântecele lui Gică Petrescu”. Cartea avea ca bază de documentare caietele şi albumele, afişele şi fotografiile strânse de tatăl artistului.

Gică Petrescu s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani și a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

