În urmă cu an, Cristina Țopescu publica ultima postare pe rețelele de socializare: ”Încă un motiv să-l iubesc pe omul ăsta simplu, firesc, calin, vesel, minunat”

În urmă cu an, Cristina Țopescu publica ultima postare pe rețelele de socializare. Fosta jurnalistă își arăta aprecierea față de Papa Francisc, care transmitea un mesaj despre protecția și iubirea animalelor.

În luna ianuarie a acestui an, o veste teribilă avea să zguduie toată presa din România. Cristina Țopescu fusese găsită moartă în casă. Surse din anchetă au precizat că jurnalista murise cu cel puțin două săptămâni înainte să fie găsită în locuința sa din comuna Tunari.

Ultima postare a Cristinei Topescu[Sursa foto: Facebook]

Cristina Topescu alaturi de tatal sau [Sursa foto: Facebook]

Mesajul unui jurnalist român

Jurnalistul român, Doru Braia, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant în care îndeamnă să nu îi uităm pe Cristian și Cristina Țopescu, niște oameni de excepție care au plecat prea devreme dintre noi.

”Astăzi, acum un an, CRISTINA ȚOPESCU punea ultima ei postare, cu un mesaj al Papei pentru protejarea animalelor...

Într-una dintre zilele ce au urmat (indolenți cum suntem, nu vom ști niciodată în care), CRISS și-a dat întâlnire cu tatăl ei în Lumea de dincolo și, cu discreția ce o caracteriza, ne-a părăsit...

Ne-au mai rămas amintirile, multe, și câteva fotografii...

Să dedicăm amândurora un gând pios și să mulțumim Domnului că în viața noastră am avut parte de doi oameni frumoși, fermecători, care ne-au oblojit de multe ori sufletele încărcate cu greutățile vieții!

Să nu-i uităm pe CRISTINA și CRISTIAN ȚOPESCU, așa cum, vai, în viață, am uitat nu de puține ori că ei trăiesc!

Dă-le acum Tu, Doamne, ceea ce noi n-am fost în stare!”, a scris jurnalistul român, Doru Braia, pe rețelele de socializare.