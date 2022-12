"În viața mea nu am văzut o femeie care să iubească atât de profund un bărbat" Niculina Stoican, mărturii impresionante despre Angelica Stoican | EXCLUSIV

In articol:

Angelica Stoican este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România. Artista a împlinit frumoasa vârstă de 73 de ani și se bucură de o carieră impresionantă pe scenă, dar și de o familie minunată.

Odată cu această ocazie, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu fiica acesteia, îndrăgita artistă Niculina Stoican. Interpreta ne-a vorbit despre cele mai frumoase amintiri și lecții de viață primite de la mama sa, dar și despre succesul și onoare de a urca pe scenă alături de unul dintre cele mai mari nume din istoria folclorului românesc.

Iubirea, cea mai importantă lecție pe care Niculina Stoican a învățat-o de la mama ei

Niculina Stoican a crescut într-o familie iubitoare, dragostea fiind cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de la mama ei. Îndrăgita cântăreață ne-a mărturisit că părinții au crescut-o cu foarte multă grijă și iubire, iar acest lucru se vede și în viața de adult pe care o trăiește astăzi.

"În primul rând, am învățat să iubesc. Eu am fost un copil crescut cu foarte multă iubire și cred că asta se vede în comportamentul meu de adult. Trebuit să învățăm cu toții lucrul acesta. Atâta timp cât părinții ne dăruiesc iubire și grijă, nu răsfăț și îmbuibare, ci iubire și grijă și responsabilitate, noi ajungem adulți echilibrați care, chiar dacă trec prin probleme, își găsesc în sufletul lor puterea de a înțelege că un rău vine și trece dacă tu ai grijă să înveți din lecția pe care ai primit-o și să nu întorci cu rău, să mergi mai departe și să îți cauți echilibrul în iubire.

Este cea mai frumoasă lecție pe care am primit-o eu de la mama mea, de la bunicii mei, de la toți cei care m-au înconjurat în copilărie", a mărturisit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Niculina Stoican, fiica interpretei de muzică populară Angelica Stoican [Sursa foto: Facebook]

Niculina Stoican, convinsă că nu o va putea depăși pe Angelica Stoican pe scenă

Pentru Niculina Stoican a fost o adevărată onoare să urce pe scenă alături de mama sa. Artista ne-a mărturisit că se simte binecuvântată să facă acest lucru, mai ales că vorbim de unul dintre cele mai mari nume ale folclorului românesc.

Cântăreața este de părere că nimeni nu va putea depăși talentul și realizările mamei sale, nici măcar ea care este fiica Angelicăi Stoican.

"Eu am urcat alături de ea! Pentru mine, să fim "împreună" pe scenă este o binecuvântare. Eu urc pe scenă alături de ea pentru că, lăsând la o parte faptul că este mama mea și eu sunt o norocoasă, Angelica Stoican pentru Mehedinți, pentru Oltenia și pentru România este referință anume în folclor. Are atâta acuratețe în repertoriu, în cât va fi foarte greu de atins vreodată.

Nici măcar eu nu am cum, deși sunt copilul ei, nu am cum să ating vreodată performanțele pe care le-a atins ea așa că eu urc pe scenă alături de ea. Este reperul nostru important și sunt mândră că îmi este mamă", a dezvăluit îndrăgita cântăreață.

Angelica Stoican, în timpul unui concert [Sursa foto: Facebook]

Angelica Stoican, o femeie cu o poveste de viață impresionantă

Niculina Stoican a moștenit multe calități de la mama sa, printre ele fiind categoric optimismul și puterea de a merge mai departe. Despre cea care i-a dat viață, artista are numai cuvinte extrem de frumoase și spune că niciodată nu a văzut o femeie care să iubească atât de profund un bărbat.

"Mama mea a fost toată viața ei o luptătoare și eu am avut foarte mult de învățat de la ea. Are o poveste de viață de excepție, dar este atât de nobilă în toate trăirile ei că niciodată nu a ieșit în evidență, decât profesional.

Eu nu am întâlnit în viața mea o femeie care să poată iubit cu atâta profunzime și pentru totdeauna un singur bărbat, pe tatăl meu. Nu am întâlnit. Nici nu spun că am făcut eu niște chestionare în jurul meu și nu cunosc trăirile oamenilor din jurul meu în profunzime, dar ce știu despre ea este că l-a iubit pe tatăl meu profund și pentru totdeauna.

Deși el, din punctul meu de vedere, a greșit mult față de ea și totuși ea l-a iubit. Credeți că asemenea calitate o poate avea oricine? Eu nu cred! Eu, de exemplu, nu pot să o am. Eu, în momentul în care a apărut băiatul meu, eu pe el l-am iubit în detrimentul a tot ce a fost în jurul meu. De atunci a existat el și atât", a explicat artista, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Niculina Stoican, de mică în turnee și la concerte cu Angelica Stoican

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a dezvăluit că a fost de mică la concertele și evenimentele mamei sale, fiind unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le făceau împreună, dar și una dintre cele mai importante amintiri.

Niculina Stoican vorbește cu mândrie despre mama ei și cariera impresionantă de care Angelica Stoican s-a bucurat pe scenă.

"Mă plimba cu ea peste tot. Eu am fost de micuță luată cu ea peste tot, la toate concursurile la care a participat. Era tinerică și are toate trofeele. Tot ce a fost important în țara asta ca și concurs de folclor, mama mea le-a câștigat pe toate.

Eu eram alături de ea întotdeauna, mă purta cu ea peste tot, îmi făcea codițe, aveam absolut tot ce mi-aș fi dorit, deși ea a plecat de la țară, dintr-o familie modestă. Erau oameni care au muncit foarte mult și s-a descurcat singură. Nu a avut cine să o ajute. S-a descurcat singură prin intuiția pe care a avut-o, prin caracterul frumos pe care l-a avut. Eu o văd ca pe o contesă a cântecului popular", ne-a mai povestit Niculina Stoican, în exclusivitate.

