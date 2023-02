Încă nu a născut, dar Theo Rose vorbește deja de al doilea copil: „Nu m-a speriat. Am curaj”. Ce spune despre căsătoria cu Anghel Damian: „Nu vreau să-l terorizez”

In articol:

Theo Rose este viitoarea mămică a showbiz-ului de la noi, fiind pregătită ca în câteva luni să aducă pe lume primul băiat al ei și al lui Anghel Damian.

Cei doi au aflat că vor fi părinți la doar patru luni distanță de când au început să formeze un cuplu.

Și, deși mulți ar spune că lucrurile între ei au evoluat prea rapid, cântăreața este de părere că la mijloc a fost doar mâna lui Dumnezeu.

Încă nu a născut, dar Theo Rose vorbește deja de al doilea copil [Sursa foto: Facebook ]

Theo Rose nu vrea petrecere de nuntă

Ea își dorea să fie o mamă și mai tânără, dar spune că destinul i s-a schimbat radical exact la momentul potrivit, lângă omul potrivit. Lucru care nu poate decât să o bucure, deși recunoaște că nu i-a fost ușoară perioada de acomodare cu noua sa viață.

”Eu când eram mică visam că o să fiu o mamă și mai tânără, dar între timp m-am răzgândit. Totuși, eu cred că Dumnezeu îți dă atunci când e momentul și dacă așa a fost să fie la mine, în câteva luni să mi se schimbe viața, am primit cu bucurie, deși nu e ușoară o schimbare de genul ăsta”, a spus Theo Rose, în cadrul unei emisiuni TV.

Și mai mult decât atât, pe lângă faptul că se bucură de noua sa viață, artista îndrăznește să viseze și la mai mult.

Pentru că a fost o norocoasă, căci sarcina până acum a decurs foarte bine și foarte ușor, Theo Rose mărturisește că se vede în viitorul apropiat și mamă de fată, dorindu-și o familie numeroasă alături de Anghel Damian.

”Cătălin Măruță:- După un băiat vine și o fetiță!

Theo Rose:- Doamne ajută! A fost o sarcină ușoară, nu m-a speriat, mulțumesc lui Dumnezeu, așa că am curaj să mai merg o dată”.

Însă, deși copilașul din pântec crește armonios și starea sa per total este una bună, iubita lui Anghel Damian recunoaște că are și momente extrem de greu de suportat.

Doar că, din iubire și grijă față de partenerul ei, cântăreața încearcă să se țină tare în fața schimbărilor bruște prin care trece din cauza problemelor hormonale, conștientă fiind că pentru un bărbat pot fi extrem de copleșitoare.

Și tot cu gândul la actor și la copilul lor, Theo Rose spune că deja s-a gândit și la cununia civilă, căci își dorește ca fiul lor să poarte numele de familie al tatălui.

Astfel că, până la venirea pe lume a acestuia, cei doi este posibil să se căsătorească civil și, poate, chiar și în fața lui Dumnezeu. Dar un lucru este cert, nu va exista, cel puțin anul acesta, o petrecere de nuntă fastuoasă, așa cum s-ar fi așteptat multă lume.

„Mă abțin, îmi vine să plâng întruna, am nervii întinși la maxim din cauza problemelor hormonale. Mă abțin de față cu el, dar nu vreau să-l terorizez. Și așa s-au întâmplat repede toate, chiar nu vreau să-l sperii. M-a văzut repede însărcinată după ce ne-am combinat. Suntem împreună din iulie, iunie, nu mai știu, nu avem un an de relație.(...) În biserică m-aș cununa, dar fără petreceri și alte chestii. Nu am vorbit serios cu el despre asta. În principiu m-am gândit și la cununia civilă, să fie totul gata, când apare copilul să fie pe numele lui”, a mai dezvăluit Theo Rose în emisiunea lui Cătălin Măruță.