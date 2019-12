Carmen de la Sălciua au format un cuplu timp de un an și trei luni, după ce frumoasa cântăreță de muzică de petrecere a divorțat de Culiță Sterp. Bruneta s-a refugiat în brațele celui mai bun prieten al fostului soț lui și a fost aspru criticată. Cu toate acestea, nu a ezitat să se afișeze cu el și să publice imagini în care apăreau ca doi îndrăgostiți, demonstrând că nu voia sa să lase afectată sau intimidată de cei din jur.

Deși părea cu relația lui Carmen de la Sălciua cu iubitul ei, Cosmin Isăilă, mergea perfect, cei doi tineri și-au spus adio. S-a zvonit chiar că ea l-ar fi părăsit pentru fostul soț, dar niciunul dintre ei nu a confirmat această ipoteză, deși cântăreața s-a împăcat ulterior cu Culiță Sterp și a recunoscut că formează din nou un cuplu cu el.

De ce s-au despărțit Carmen de la Sălciua și Cosmin Isăilă

Comsin Isăilă a vorbit despre despărțirea de Carmen de la Sălciu, dar nu a pomenit nimic de Culiță Sterp. În schimb, a dat vina pe programul încărcat al artistei.

„Ne cunoşteam de foarte mult timp, încet, încet, ne-am apropiat şi am ajuns să avem o relaţie frumoasă. Am fost împreună 1 an şi 3 luni. Ea terminase. Într-adevăr au fost momente, i-am fost aproape, a fost şi frumos.

Dar de o lună s-a răcit relaţia, în august ne-am văzut foarte puţin. Pe timpul iernii eu am avut mai puţină treabă şi am putut să merg cu ea la evenimente, s-a produs încet, încet această răcire a noastră. Eu cu ea am mai discutat şi, în ultimul timp, mai aveam discuţii ca în orice cuplu că nu mai merge, nu mai e bine, nu ne sincronizam în ultimul timp", a spus Cosmin Isăilă în cadrul unui interviu TV, în urmă cu trei luni.