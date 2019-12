Smiley a ajuns la finalul celui mai mare turneu din cariera lui și a vrut să mulțumească tuturor celor implicați. Cântărețul nu a uitat să îi menționeze nici pe cei dragi, nici pe profesioniștii care au avut grijă ca totul să decurgă bine e fiecare dată.

„✨Fericirea nu e deplina daca nu e impartasita cu oamenii de langa tine! Am terminat cel mai mare turneu din cariera mea muzicala. va multumesc pentru sustinere in primul rand voua ❤️ Multumesc echipei mele, gasiti o mica parte din ea mai jos, multumesc partenerilor si prietenilor! Sarbatori fericite! ❄️”, a scris Smiley în mediul online.

„Multumesc, mama!”, a spus Smiley la Pitesti, in primul concert din turneul @Smiley_Omul

Smiley si-a inceput turneul-maraton @Smiley_Omul acasa, la Pitesti. „Multumesc, mama!”, a simtit Smiley sa spuna in timpul concertului de ieri seara cautandu-si mama cu privirea prin sala. „Am simtit o emotie mare dupa ce l-am auzit spunandu-mi asta acolo in fata tuturor, am simtit-o ca pe o declaratie pentru tot ceea ce am facut de-a lungul vietii pentru el, desi mamele nu fac decat din dragoste lucruri pentru copiii lor, nu asteapta nimic inapoi. Toti parintii au copii exceptionali, eu sunt recunoscatoare ca am norocul de a avea asa un baiat talentat si bun.”, a marturisit cu emotie mama artistului dupa declaratia de iubire si recunostinta la scena deschisa facuta de fiul sau.