Alina Ceușan și Christina Ich s-au sărutat în văzul tuturor! Cum au reacționat fanii: ”Nu ne așteptam la asta”

In articol:

Alina Ceușan și Christina Ich se află printre cele mai apreciate influencerițe din România. Atât Alina, cât și Christina sunt urmărite de mii de fanii pe rețelele sociale. Cele două vedete își impresionează de fiecare dată urmăritorii prin fiecare apariție pe care o fac.

Recent, Christina Ich și Alina Ceușan au aruncat showbiz-ul în aer prin intermediul unor imagini postate pe pagina de Instagram.

Mai exact, fără pic de inhibiții, cele două influencerițe se strâng strâns în brațe și se sărută. La scurt timp, au început să apară numeroase reacții din partea internauților. Mai mult, în doar câteva ore, imaginea momentului a reușit să strângă 50.000 de aprecieri.

Citeste si: Christina Ich s-a ”detonat” de una singură! Frumoasa de pe Instagram riscă dosar penal pentru ultraj, după ce l-a numit ”puști cordit” pe agentul care a oprit-o în trafic

„Nu știi pe care să fii gelos:)))/ FENOMENALLL/ Hoooot babes/ Ups, nu ne asteptam la asta/ Să vină pompierii!! Au luat foc telefoanele. Sunteți divine♥️ Vă completați la perfecție. Nici nu mai știu ce sa spun/ Deci asta e poza anului!”, au reacționat fanii celor două influencerițe.

Citeste si: Bill Gates anunță două dezastre mondiale- bzi.ro

Ședința foto de excepție realizată de divele sexy are legătură cu Ziua Îndrăgostiților.

Alina și Christina promovează două ținute destinate doamnelor și domnișoarelor care vor să-și impresioneze partenerii.

Alina Ceușan și Cristina Ich se sărută[Sursa foto: Facebook]

Alina Ceușan și Cristina Ich[Sursa foto: Facebook]

Cum a reușit Alina Ceușan să slăbească după ce a născut

Extrem de sinceră așa cum ne-a obișnuit, Alina Ceușan a mărturisit că deși a făcut sport în timp ce era însărcinată, aceasta a luat în greutate. Ulterior, după ce a născut, diva sexy a reușit să ajungă la greutatea dorită.

În timp ce alte dive din showbiz-ul românesc se chinuie cu diferite diete drastice, Alina susține că nu a făcut nimic în privința asta.

Citeste si: Alina Ceușan, criticată dur de o mămică în mediul online! Răspunsul tranșant al vedetei: „Nu mai speriați femeile cu mentalitatea asta de c***”

„Eu aveam 52, este greutatea mea ideală. Aveam 54 în momentul când am aflat când sunt însărcinată la două luni, după care am avut 71 de kilograme când am mers să nasc. Nu am făcut absolut nimic ca să slăbesc. Pur și simplu, kilogramele s-au dus din spital, cu placenta, cu copilul. Când am ajuns acasă, aveam deja 7 kilograme pierdute. Am pierdut încă vreo 3 cu alăptarea”, a declarat Alina Ceușan.