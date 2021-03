Incendiu la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova! Medicii au sărit pe geam pentru a se salva din flăcări

In articol:

Un incendiu a izbucnit, luni seară, 8 martie, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova! 41 de pecienți și opt cadre medicale au fost evacuate. La fața locului a fost o adevărată desfășurare de forțe ale salvatorilor, mai multe echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe au intervenit. Anchetatorii urmează să stabilească cauza izbucnirii incendiului. Incidentul nu s-a soldat cu victime!

Incendiu la un spital din Craiova [Sursa foto: ISU Dolj]

Incendiu de proporții la un spital din Craiova

În cursul zilei de astăzi, un pavilion al Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova, unitate non-COVID, a fost inundat de un fum gros, necăcios, negru, iar ulterior flăcările s-au extins. La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu circa șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, două de lucuru la înâlțime și un echipaj de descarcerare.

De asemenea, au venit și mai multe echipaje de poliție și ambulanțe.

Citeste si: Breaking News! Risc de incendiu la Institutul Marius Nasta din Capitală. Anunțul făcut de Raed Arafat

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

În total, 41 de bolnavi internați în saloanele unității medicale și opt cadre medicale au fost evacuate de polițiști și pompieri.

În acest moment patru persoane au nevoie de îngrijiri de specialitate. Trei cadre medicale au suferit fracturi la membrele inferioare, după ce au sărit de la etajul unu al instituției pentru a se salva din flăcări. De asemenea, un pacient a mai avut nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanță, după ce a acuzat cefalee.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 20 de metri pătrați, iar după câteva zeci de minute a fost stins în totalitate.

Citeste si: Un infirmier martor la incendiul de la Institutul Marius Nasta, mărturisire incredibilă: ”Nu a fost cine știe ce”

„La fata locului au fost trimise doua subunități de interventie, Detasamentul 1 și 2 Pompieri Craiova cu 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 2 autospeciale de lucru la înălțime, 1 descarcerare grea și 1 ambulanță tip B. La sosirea echipajelor la locul intervenției, au fost găsit 18 pacienți și 5 cadre medicale autoevacuate, un pacient fiind evacuat de salvatori. 3 cadre medicale care au suferit fracturi au fost transportate la spital dupa ce au sarit de la etajul 1 al cladirii pentru a nu fi prinse de flacari”, potrivit Centrului Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății.

Cauza incendiului: O pacientă a dat foc unei saltele

Incendiul a pornit de la parterul instituției, după ce o pacientă a dat foc unei saltele, spune chiar primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Aceasta a mai adăugat și faptul că instalațiile electrice ale tuturor unităților medicale din județul Dolj sunt verificate riguros pentru a nu apărea defecțiuni care să ducă la incendii.

Se va demara o anchetă pentru a stabili cum a intrat pacienta în posesia unei brichete sau a unei alte surse de foc.

„Clinica de Psihiatrie de la Parcul Romanescu este recent reabilitata, instalațiile electrice sunt verificate lunar in toate spitalele din subordinea municipalitatii, iar la aceasta unitate sanitară, in toate camerele si pe holuri, sunt montate camere de luat vederi. Astăzi a avut loc un incident, la parterul clădirii, dupa ce o pacienta a dat foc unei saltele. Nu exista victime intoxicate cu fum sau avand arsuri. In schimb, trei medici au sarit de la etajul 1, speriati din cauza fumului. Vom declansa o ancheta ca sa verificam de ce pacienta avea o bricheta asupra ei si de ce medicii de garda nu s-au asigurat ca pacienții sunt evacuați pentru a fi preintampinat orice pericol”, a scris Lia Olguța Vasilescu într-o postare pe Facebook.