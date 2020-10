Incendiu puternic în Capitală, soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani [Sursa foto: Captură video]

In articol:

Evenimentul tragic a avut loc marți dimineața, 13 octombrie, când pompierii au fost informații despre un incendiu în sectorul 3 al Capitalei, mai exact o vilă de pe strada Anestinelor. Incendiul a pornit la o vilă P+2, iar apoi s-a extins la o casă din vecinătate, însă doar zona parterului.

La fața locului au ajuns 10 autospeciale de stingere. Din păcate, un minor de 14 ani a fost găsit mort în vilă, în condiții suspecte. Adolescentul a fost găsit la etajul doi al vilei, după ce acoperișul s-a părbușit peste el. O altă victimă a fost găsită și în casa din vecinătate. Bărbatul are arsuri pe 25% din suprafaţa corporală și a fost transportat la Spitalul de Arși.

„În casa din vecinătatea vilei a fost identificată o victimă, bărbat, 44 ani, cu arsuri pe 25% din suprafaţa corporală, care va fi transportat la Spitalul de Arşi, respectiv un copil de aproximativ 14 ani, decedat. Au intervenit 10 autospeciale de stingere, una de descarcerare, o autoscara, 2 echipaje SMURD şi Detaşamentul Special de Salvatori”, au declarat reprezentanţii ISUBIF.

Până în aceste momente nu se ştie de la ce a pornit focul, dar poliţiştii de la Omoruri fac verificări pentru a afla dacă minorul era încuiat sau nu în casă. Pompierii au declarat că au fost anunțați prea târziu de existența incendiului puternic.

Incendiu a avut loc în zona Piața Unirii din București, pe strada Anestinelor[Sursa foto: Captură Digi24]

Carmen Șerban, la un pas de tragedie! Un incendiu i-a distrus afacerea

Celebra cântăreața a venit în platoul unei emisiuni unde a povestit un moment din perioada în care nu era așa de cunoscută. Artista a avut o brutărie în Timișoara, iar într-o zi, un incendiu era pe cale să aibă un final nefericit.

„Am muncit mult, am făcut încălțări, apoi mi-am deschis o brutărie la Timișoara, am făcut și contabilitate, nici nu mâ gândeam că voi deveni celebră și iubită, pentru că eu făceam muzică din pasiune, atât. Dar într-o zi, afacerea de la Timișoara s-a închis, căci după ce am făcut focul în cuptorul de pâine, aveam o brutărie, s-a auzit un zgomot și eu am mers să verific, iar când am deschis a venit o flacără pe mine, mi-a ars toată mână. Norocul meu că acolo aveam niște lapte acru și mi-am băgat mână în el. În vreo 3-4 ani mi s-a vindecat mâna, deși o aveam toată în coajă. Probabil a fost înfundat coșul. Cred că Dumnezeu a fost și este mereu lângă mine. Cu brutăria nu s-a întâmplat nimic, nu era flacăra mare, dar am renunțat la tot ce era acolo, după acest incident. Am considerat că Dumnezeu mi-a dat un semn să plec și de acolo. A fost o poveste de viață draguță, căci eu am muncit 10 ani ca să am primii bani din muzică”, a spus Carmen Șerban în cadrul unei emisiuni televizate.