Silviu Lepădat a dat noi declarații într-o emisiune televizată de la Antena Stars. Cel mai bun prieten de-al văduvului Ilenei Ciuculete știe cu exactitate ce s-a întâmplat la locul accidentului.

Cine se va ocupa de înmormântarea lui Cornel Galeș? Cel mai bun prieten de-ai lui a oferit detalii incredibile despre accidentul din Spania

Vestea morții lui Cornel Galeș a fost confirmată atât de iubita și nașa lui, dar și de cel mai bun prieten al lui, Silviu Lepădat.

„În primul rând și eu am fost șocat de veste când m-au sunat toți știind că sunt un prieten apropiat de-ai lui și nici nu am cuvinte. El ar fi murit într-un accident de mașină într-o localitate de lângă Valencia, la Torrent. Acolo știam că se duce frecvent să mănânce, e un restaunrant al unui român. El era în mașină cu un prieten de-al lui, Sorin, de care toată lumea spune că ar fi condus, dar Viviana mi-a spus că nu ar fi condus Cornel, după imagninile de pe camerele de luat vederi. El ar fi fost pe scaunul din dreapta.”, a decalarat Silviu, despre momentul accidentului.

Silviu Lepădat spune că a vorbit ultima oară cu regretatul impresar fix de ziua lui, de 11 noiembrie. Silviu spunea că nu părea a fi supărat și era foarte glumeț în ziua respectivă. Mai mult, prietenul lui Cornel Galeș a explicat șirul de postări depresive.

„De abia aștept să vin în țară să mă mai iei și pe mine la un spectol două. El a suferit mult că a ieșit din lumea artistică. Din cauza presiunii care era în țară, din cauza presei, a plecat în Spania. Dacă te uiți la el pe Facebook mereu își posta melodia de la Talisman 'Atât de singur' și chiar l-am întrebat ce are. Mi-a spus 'Băi Silviule, mă simt departe'.”, a mai spus Silviu Lepădat în cadrul aceleași emisiuni.

Postul Antena Stars a derulat o serie de imagini suprinse de camerele de supraveghere, care prezintă un accident cumplit în care un autoturism s-a făcut praf, în urma impactului. În tot acest timp, invitații din platou comentau moartea lui Cornel Galeș.

Este deocamdată incert dacă imaginile prezentate pe post au legătură sau nu cu moartea lui Cornel Galeș.

Prietenul lui Cornel Galeș a mai adăugat că de înmormântare se va ocupa Viviana, cât și prietenii apropiați.

„Viviana va ajunge azi la prânz în Spania. Așteaptă un oficial al autorităților din Spania. Presupun că Viviana, în primul rând, se va ocupa, dar nici nu am stat să ne gândim la chestiile astea până nu se confirmă oficial. Eu am sunat și alte cunosștințe de-ale mele din Spania și toată lumea a auzit de accident. Deci accidentul s-a produs. Romând declarat în accident a fost, iar Sorin nu spunea de nebun că a fost implicat în accident. De înmormânatare cred că o să ne ocupăm noi. El are o fată, dar nu am numărul ei de telefon. Cred că a aflat și ea de la știri.”, a spus Silviu Lepădat la Antena Stars.