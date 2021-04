Incredibil cât de mult s-a schimbat Mioara Roman de când este la centrul pentru vârstnici. Oana și Catinca Roman au vizitat-o de ziua ei

In articol:

Cât de mult s-a schimbat Mioara Roman de când este la centrul pentru vârstnici. Ieri, 19 aprilie, a fost ziua de naștere a mamei Oanei Roman, iar aceasta a fost vizitată de cele două fiice.

Mioara Roman, schimbată complet

Pe contul său de socializare, Oana Roman a postat o fotografie de ziua de naștere a mamei sale.

Însă, ceea ce a surprins pe toată lumea a fost faptul că sărbătorita s-a schimbat extrem de mult de când este internată la centrul pentru persoanele în vârstă.

Alături de fiica sa și de Catinca Roman, Oana a mers să o sărbătorească pe Mioara Roman. Fetele vedetei au fost extrem de fericite să o vadă pe mama lor că se simte mult mai bine, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber din fotografia postată de Oana.

Ba chiar mai mult, acestea i-au dus și un tort și un buchet imens de flori.

Din fotografii, Mioara Roman pare extrem de fericită că își revede fiicele.

“La mulți ani, mama! Am vizitat-o azi împreună cu Isa și Catinca. Isa nu a stat la poză, că era adormită și Catinca ne-a făcut poza. Dar am fost toate cu ea azi. I-am dus flori și am stat de vorba. Ne-a povestit despre prietenii pe care și i-a făcut cât a stat la tratament și ne-a arătat ce progrese fantastice a făcut cu mana care este mult mai mobilă. O așteptăm de Paști acasă” este mesajul așternut de Oana Roman.