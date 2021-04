Incredibil cât de mult s-a schimbat Vulpița de când nu mai apare la TV! Imagini cu Veronica Stegaru de la Blăgești

In articol:

Vulpița și Viorel Stegaru au decis să se întoarcă în satul lor natal. Au renunțat la viața de televiziune pentru o viață liniștită alături de familie. Însă, cât de mult s-a schimbat vedeta după ce a plecat de la București!?

Chiar dacă a renunțat la viața de la Capitală, Vulpița nu poate uita momente frumoase trăite în emisiunea care a făcut-o cunoscută.

Astfel, pe pagina sa de Instagram, în data de 1 aprilie, soția lui Viorel Stegaru a postat o imagine de când era la București și era prezentă în fiecare zi în emisiunea prezentată de Mirela Vaida.

Cel mai probabil, Veronica Stegaru este cu gândul la viața pe care o avea aici. Era toată ziua machiată, îmbrăcată frumos, iar, acum, când a revenit la Blăgești, nimic nu mai este la fel. Imaginile pe care le postează pe rețelele sociale sunt din vremuri deja apuse, aceasta revenind la înfățișarea ei de toate zilele.

Vulpița și Viorel s-au angajat

În urmă cu ceva vreme, după ce au plecat acasă, Viorel Stegaru declara faptul că și-a găsit un loc de muncă. Se pare că soții au o colaborare cu o firmă de curățenie, deci pot duce un trai decent acum.

”Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a spus Viorel Stegaru.