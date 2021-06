Incredibil ce mesaj i-a transmis Sebastian Chitoșcă lui Zanni! Nimeni nu se aștepta la asta: "Chiar dacă eu am plecat de acolo..."

In articol:

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat, în urmă cu doar o seară, de la Survivor România. Faimosul a făcut o serie de declarații despre întreaga experiență din Republica Domincană,, dar și despre colegii de echipă.

Însă, în urmă cu puțin timp, fostul fotbalist a transmis și un mesaj de susținere pentru Zanni.

Sebastian îl vede marele câștigător și în încurajează pe fostul coleg de echipă să lupte până la capăt.

"Chiar dacă eu am plecat de acolo, tu, Zanni, reprezinți încă prezența mea acolo. Doar dacă vii acasă învingător, toate rănile pe care le am îmi vor trece. Big respect. Te iubesc și te aștept acasă învingător! Acum realizez și regret enorm că am părăsit competiția", a scris Sebastian Chitoșcă, pe contul său de Instagram.

Mesajul pentru Zanni[Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă, părere sincere despre Zanni

În exclusivitate pentru WOWbiz, Sebastian Chitoșcă și-a spus părerea sinceră despre Zanni. Ne-a declarat faptul că Faimosul nu trebuie văzut ca un caz social, pentru că a demonstrat, de-a lungul timpului, că este mult mai mult de atât.

"Eu tin foarte mult la Zanni, mereu am sustinut că acest copil are nevoie să câștige această competitie, nu doar pentru cazul social. La un moment dat eram cel mai bun din competitie, au recunosuct-o si Faimosii și Războinicii. Competitia nu a fost doar sportiva, si cand spuneam ca merita sa castige Zanni, ma refereram per total. Este un personaj foarte misto. El avea puterea sa zambeasca, e un băiat care a trecut prin foarte multe lucruri.

Daca ii spui o vorba buna, el este fericit. Se bucura din lucruri marunte si mici si in continuare vreau sa castige aceasta competitie. Nu se astepta nimeni sa fie atat de bun pe sportiv, sa fie atat de uman pe social. El trecea peste tot, nu tinea in suflet nimic", ne-a dezvăluit Sebastian.

