Tot ce nu s-a văzut la Survivor România! Adevărul despre prietenia dintre Zanni și Sebastian Chitoșcă: "Țin foarte mult la Zanni" EXCLUSIV

Sebastian Chitoșcă ne-a oferit un interviu exclusiv, unde a vorbit despre întreaga experiență de la Survivor România, strategiile din echipe, dar și despre prieteniile între concurenți.

Prietenia dintre Sebastian Chitoșcă și Zanni

Se putea observa cu ochiul liber că Sebastian Chitoșcă și Zanni erau în relații extrem de bune. Și se pare că ăsta este și adevărul. Concurentul din echipa Faimoșilor l-a susținut necondiționat și își dorește din tot sufletul să câștige marele premiu.

Într-un interviu oferit pentru WOWbiz, Șebastian a dezvăluit că Zanni nu trebuie văzut ca un caz social, pentru că a demonstrat, de-a lungul timpului, că este mult mai mult de atât. Ambiția de care a dat dovadă l-a făcut pe Faimos să își dea seama de adevărata valoarea a colegului său de echipă.

"Eu tin foarte mult la Zanni, mereu am sustinut că acest copil are nevoie să câștige această competitie, nu doar pentru cazul social. La un moment dat eram cel mai bun din competitie, au recunosuct-o si Faimosii și Războinicii. Competitia nu a fost doar sportiva, si cand spuneam ca merita sa castige Zanni, ma refereram per total. Este un personaj foarte misto. El avea puterea sa zambeasca, e un băiat care a trecut prin foarte multe lucruri. Fiind si bun pe sportiv, vazandu-l cum e ca persoana… Toata lumea are minusuri si plusuri, acolo nu exista perfectiune, dar eu in competitia asta cel mai mult m-am certat cu Zanni.

Sebastian Chitoșcă și Zanni[Sursa foto: Captură KANAL D]

Nu ca nu credeam in mine sau in sansa mea de a castiga, dar eram realist si vedeam cum decurg lucrurile de la saptamana la saptamana. Erau momente in care prindeam finalurile, dar il trimiteam pe Zanni sa se duca la stafeta, pentru ca imi placea sa il vad cum se bucura. Daca ii spui o vorba buna, el este fericit. Se bucura din lucruri marunte si mici si in continuare vreau sa castige aceasta competitie. Nu se astepta nimeni sa fie atat de bun pe sportiv, sa fie atat de uman pe social. El trecea peste tot, nu tinea in suflet nimic", ne-a dezvăluit Sebastian.

Totul despre Elena Marin

În ceea ce privește relația pe care a avut-o cu Elena Marin, Sebastian susține că oricât de mult ar fi încercat să discute cu aceasta, lucrurile se îndreptau doar în favoarea concurentei.

A recunoscut că a greșit și și-a dat seama de ceea ce a spus, așa că și-a cerut scuze. Însă, Faimoasa nu a trecut atât de ușor peste situația respectivă.

"Toti au plecat si isi spuneau părerea despre Elena, toti spuneau că dramatizeaza, că e victimă. Acolo daca erai nervos si spuneai „Bă Elena, ai spus că apa e neagră? Dar te rog să răspunzi cu da sau nu”, ea te lua pe la Brăila și apoi spunea că o jignești. Singurele injurii aduse Elenei a fost atunci cand a incercat să bage cearta intre mine si Morosanu i-am spus că este de cea mai joasă speță. Mi-am cerut scuze apoi, dar a tinut-o o lună că am jignit-o. Ea lua totul ca pe jigniri, dar nu erau jigniri reale', ne-a mai spus Sebastian Chitoșcă.

Cu toate că au existat diferite discuții în contradictoriu, Sebastian este convins de faptul că în momentul în care o să se vadă cu Elena, în afara competiției, lucrurile vor sta cu totul altfel.

"Cu siguranta daca m-as vedea cu Elena in platou as rade de anumite momente, mi-as aminti de partile frumoase, trebuie să lăsăm momentele urâte în urmă. La un moment dat aveam 18 intrari si zero puncte pierdute. Aveam o perioada buna, in camp nu ma certam ok cu nimeni, si am zis că o trimit pe mama să pună pliante să fiu si eu favorit. Imi doream să primesc feedback că oamenii de acasă sunt mândri. La un moment dat m-am resemnat cu gândul ăsta, am primit confirmari din partea oamenilor pentru ca nu am fost eliminat, chiar dacă am fost nominalizat. Imi pare rau ca nu am ajuns in finală sau măcar la individuale, pentru că as fi meritat locul acolo.

Din toate fetele care au fost in competitie și au stat mai multe luni, niciuna nu s-a îngrăsat 5-10 kilograme. Au fost foarte multi carbohidrati, mancam foarte mult orez. Și Albert și Sorin s-au ingrădat, dar si cocosul a fost de vină. Unii au devenit dependenti de cocos, inclusiv Elena, pentru că mâncau cocos toată ziua si cocosul are foarte mult ulei. Eu am slăbit 15 kilograme in competitie. Despre problemele hormonale nu stiu foarte bine, sper să fie bine Elena și să își revină pentru că îi stătea foarte bine cu silueta ei de dansatoare", a mai declarat Faimosul.