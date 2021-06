Sebastian Chitoșcă, adevărul despre scandalurile cu fetele. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor România: "Ele refuzau contactul cu noi" EXCLUSIV

In articol:

În urmă cu doar o seară, Faimosul Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la Survivor România, după aproximativ șase luni pe care le-a petrecut în Republica Domincană. Astăzi, a intrat live, la WOWbiz, și a vorbit despre întregul parcurs din competiție, dar și despre relația pe care a avut-o ceilalți concurenți.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între băieți și fete?

Și-a dorit să rămână până la final în emisiune, însă, din păcate, acest lucru nu a fost posibil. Astfel, Sebastian a fost nevoit să părăsească competiția.

Fostul concurent a spus adevărul despre strategiile din echipa Faimoșilor, dar și despre relația pe care a avut-o, de fapt, cu Elena Marin și Maria.

Au existat mai multe discuții între băieți și cele două concurente și au început să își arunce cuvinte exterm de dure.

Sebastian a recunoscut, în exclusivitate pentru WOWbiz, că încearca să facă tot posibilul, atât el, cât și ceilalți concurenți, pentru a fi ok cu fetele. Chiar își aduce aminte că de multe ori lăsa de la el, ca să nu se nască o nouă discuție aprinsă cu Elena Marin.

"De multe ori, fara nicio gluma, cine impartea hrana ii dadea Elenei putin mai mult ca să nu creăm o discutie. Atunci cand cineva crede ca ai ceva cu el, si daca are mai mult in cana, crede că are mai putin. Discutam ca doi oameni si apoi isi activa modul drama, un mod care nu intelegeam de unde vine. Am inceput sa ne dam seama de felul ei de a fi si am lăsat de la noi. La un moment dat era totul bie, dar pe ultima suta de metri ne-am arătat și ne-am spus iar supărările. Noi ni le spuneam foarte frumos si deodata discutia degenera foarte mult si nu aveai cum sa discuti altfel pentru ca te aducea intr-o stare in care totul era amplificat", ne-a dezvăluit Sebastian Chitoșcă.

"Ele refuzau contactul cu noi"

Fostul fotbalist a mai adăugat că deși încerca să se aproapie de acestea, fetele nu își doreau acest lucru. Orice atitudine adoptau nu era una potrivită pentru a le intra în grații. Astfel, de aici porneau tot felul de discuții, care nu se terminau deloc bine.

"Noi mereu am incercat, cand am avut o discutie cu oricare, stiam ca nu trebuie să ridicăm tonul putin mai sus. Noi ridicam tonul după 15-20 de minute de discutie. Eu nu am auzit-o pe Elena să spună că a greșit și ea puțin, ea doar spunea „minți”. Nu pot să știu ce era în sufletul lor (n.r.- al Elenei și al Mariei), dacă au luat calea asta a dramei, dar a recunoscut Maria că ar vrea să o ajute pe Elena, că i-ar mai lăsa puncte. Cât vezi doi oameni apropiați și unul spune că ar vrea să câștige celălalt competiția și să o ajute, să îi dea două puncte măcar…

În majoritatea timpului ele refuzau contactul cu noi. În ultima zi de competitie am avut si meci international. Am vorbit cu Zanni să mergem la fete, să fim uniți. S-a dus Zanni, oarecum să le ridice și lor vibe-ul, să le ridice starea de spirit, și apoi a început… Dacă venim să vorbim serios, e o problema, daca venim cu un vibe distractiv, e o problema. Noi prosti ca ne-am dus. (…) Fetele erau foarte bine in timpul liber, se comportau normal cand gateam, cand stateam impreuna. Apoi cand se gandeau ca ar putea parasi competitia, apăsau acceleratia. Noi doar ne-am spus argumentele. Dacă vorbeai cu Elena un subiect din 25 iunie, îi spuneai ce ai făcut, ea iti spunea ce ai făcut in 2 februarie", ne-a mai spus fostul concurent de la Survivor România.