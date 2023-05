"Îngerii păzitori" ai celor pentru care copilăria este un drum "anevoios": "Fiecare copil poartă în sine o scânteie de la Dumnezeu, fii și tu prietenul celor ce întruchipează inocența"

In articol:

Inocența, credința și bunătatea merg mână în mână și dau naștere celor mai frumoasă lecții de viață, de iubire și de binecuvântare.

În numele acestor atribute, dar și pentru copiii care au cea mai mare nevoie să creadă și să simtă că sunt ocrotiți și iubiți de Dumnezeu, echipa Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, coordonată de părintele președinte Vladimir Beregoi, organizează și anul acesta o altă ediție a programului "Bun venit, copilărie", intitulat "Prin joc în viață".

Dumnezeu, mai aproape de copiii greu încercați de viață

Cu această ocazie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, oamenii bisericii și voluntari de toate vârstele își doresc să îi facă pe cei mai mici dintre noi, care provin din medii defavorizate, să își vindece rănile și să își pună un gram de speranță în suflet.

Cum această dorință a reușit până acum, la a șasea ediție, datorită bunăvoinței preoților, dar și a oamenilor cu suflet mare, și acum există căi prin care oricine dorește poate să ia parte la ceea ce ar putea fi începutul unei schimbări majore pentru mulți copii.

Cei care vor să contribuie pentru ediția actuală a programului ”Bun venit, copilărie” o pot face donând cât vor și cât pot în lei, euro, prin transfer bancar sau chiar la sediul asociației.

Asociația Filantropia Huși organizează un alt eveniment dedicate copiilor care provin din familii defavorizate [Sursa foto: Facebook ]

”Fiecare copil poartă în sine o scânteie de la Dumnezeu și doreşte să-şi trăiască copilăria din plin, să şi-o împartă cu prietenii, dar mereu are nevoie de sprijin și îndrumare. Și în acest an, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în cadrul celei de-a VI-a ediții a programului "Bun venit copilărie", intitulat "Prin joc în viață", noi- echipa Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, coordonată de părintele președinte Vladimir Beregoi, vom fi prietenii copiilor și împreună Îl vom mărturisi pe Dumnezeu, lăsând nevinovăția copilăriei să ne roureze sufletul și să ne vindece de uscata grijă a celor trecătoare.😌 Fii și tu prietenul celor ce întruchipează inocența!👧🏻🧒🏻✨ Puteți sprijini acest eveniment prin donații directe în:

Contul în Lei: RO43RNCB0261160373430001- deschis la Banca BCR, filiala Huși.

Contul în Euro: RO59RNCB0261160373430004; SWIFT: RNCB RO BU;

Revolut: 0757 938 531 revolut.me/afilantropiahusi

Site: https://filantropiahusi.ro/

Sau la sediul Asociației Filantropia Ortodoxă Huși str Mihail Kogălniceanu, nr. 19, Huși”.